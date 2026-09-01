Destaca Manolo Jiménez acciones y resultados de agosto en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Destaca Manolo Jiménez acciones y resultados de agosto en Coahuila
    El Gobernador destacó las acciones que impulsó en su administración durante el mes anterior. CORTESÍA

Agosto cerró con acciones ambientales, nuevos nombramientos estatales y el inicio del ciclo escolar 2026-2027

Al concluir agosto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó las principales acciones realizadas durante el mes en las distintas regiones de Coahuila, entre ellas nuevas inversiones, obras de seguridad, programas sociales, actividades turísticas y acciones en materia educativa y ambiental.

En la Región Sureste, señaló el fortalecimiento de Mejora Coahuila mediante nuevos nombramientos y reuniones con el equipo para continuar con la implementación de programas sociales. En Ramos Arizpe, destacó la entrega de vehículos para el DIF Coahuila, DIF Ramos Arizpe e Inspira Coahuila, donados por General Motors, así como la colocación de la primera piedra de la empresa Waelzholz, inversión que contribuirá al desarrollo económico y la generación de empleos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-gobernador-de-coahuila-acudira-a-informe-de-sheinbaum-anticipa-posible-visita-presidencial-EH23173513

También resaltó la realización del Ramos Fest 2026, incluida su tradicional cabalgata, que reunió a miles de familias.

En Saltillo, como parte del Mes de la Juventud, se entregaron las Súper Becas Internacionales y se otorgó el Premio Estatal de la Juventud. Asimismo, se celebró el 90 aniversario de COPARMEX, sesionó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad y se realizó una reunión con directivos del CECyTEC para abordar acciones de fortalecimiento educativo.

El Gobernador también destacó la visita de integrantes de la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo Económico, con quienes se fortalecieron vínculos para impulsar oportunidades de crecimiento para Coahuila.

En la Región Laguna, Torreón fue sede del Encuentro Nacional Interinstitucional, con la participación de la ministra Yasmín Esquivel. Además, se dio inicio a la Coahuila 1000, uno de los principales eventos turísticos de la región, y se realizó la coronación de la reina de las personas adultas mayores.

Para la Región Centro-Desierto, Jiménez Salinas destacó la entrega del nuevo Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana en Monclova, con el que se busca fortalecer la infraestructura y capacidad de respuesta en materia de seguridad.

En la Región Norte, en Ciudad Acuña, se entregó el cuartel del Ejército Mexicano en La Linda y se supervisaron los trabajos del nuevo cuartel de la Guardia Nacional. En Piedras Negras, inició la reposición y reubicación del cárcamo de bombeo número 3 de aguas residuales.

En materia ambiental, Coahuila participó en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, mientras que el Gobierno estatal sumó nuevos nombramientos en las áreas de Cultura y Energía.

A nivel nacional, el Gobernador informó sobre una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para abordar acciones de coordinación en materia de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arranca-entrega-de-apoyos-educativos-en-coahuila-para-mas-de-500-mil-alumnos-MH23174778

Finalmente, agosto cerró con el inicio del ciclo escolar 2026-2027 y la entrega de paquetes de útiles escolares en escuelas públicas de educación básica.

“¡Aquí seguimos trabajando en equipo por la educación y el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes!”, subrayó Jiménez Salinas, quien reiteró su respaldo a los estudiantes y afirmó que su administración continuará trabajando para llevar a Coahuila “pa’delante, a pasos de gigante”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otro remedio

Otro remedio
true

Urge evaluar trabajo legislativo de diputados locales en Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Alfonso Cepeda en BMW prestado y con placas ocultas? La insultante defensa del líder magisterial
La nube de polvo provocada por el derrumbe generó preocupación entre habitantes de la Región Carbonífera.

Captan impresionante derrumbe en tajo de Nueva Rosita, Coahuila; piden evitar acercarse a la zona
El trámite de las licencias de conducir siguen sin tener filtros en materia de conocimiento práctico ni médico.

Coahuila: Además del examen práctico, falta un filtro médico para licencias de conducir
Las finales de Putt y Approach forman parte del programa de actividades del torneo.

Torneo Anual de Golf del Club Campestre de Saltillo 2026: fechas y calendario
La situación se volvió especialmente tensa cuando la mujer comenzó a amenazar a los oficiales y se negó repetidamente a obedecer sus órdenes.

Impacta video en el que una mujer que atacó a dos personas es ‘neutralizada’ por policías en Times Square en Nueva York
Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta en áreas relacionadas con la selección de negocios y la resolución de conflictos de la institución financiera.

Víctima apuñalada en Times Square era vicepresidenta de Bank of America