Destaca Manolo Jiménez acciones y resultados de agosto en Coahuila

En la Región Sureste, señaló el fortalecimiento de Mejora Coahuila mediante nuevos nombramientos y reuniones con el equipo para continuar con la implementación de programas sociales. En Ramos Arizpe, destacó la entrega de vehículos para el DIF Coahuila, DIF Ramos Arizpe e Inspira Coahuila, donados por General Motors, así como la colocación de la primera piedra de la empresa Waelzholz, inversión que contribuirá al desarrollo económico y la generación de empleos.

Al concluir agosto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó las principales acciones realizadas durante el mes en las distintas regiones de Coahuila, entre ellas nuevas inversiones, obras de seguridad, programas sociales, actividades turísticas y acciones en materia educativa y ambiental.

También resaltó la realización del Ramos Fest 2026, incluida su tradicional cabalgata, que reunió a miles de familias.

En Saltillo, como parte del Mes de la Juventud, se entregaron las Súper Becas Internacionales y se otorgó el Premio Estatal de la Juventud. Asimismo, se celebró el 90 aniversario de COPARMEX, sesionó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad y se realizó una reunión con directivos del CECyTEC para abordar acciones de fortalecimiento educativo.

El Gobernador también destacó la visita de integrantes de la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo Económico, con quienes se fortalecieron vínculos para impulsar oportunidades de crecimiento para Coahuila.

En la Región Laguna, Torreón fue sede del Encuentro Nacional Interinstitucional, con la participación de la ministra Yasmín Esquivel. Además, se dio inicio a la Coahuila 1000, uno de los principales eventos turísticos de la región, y se realizó la coronación de la reina de las personas adultas mayores.

Para la Región Centro-Desierto, Jiménez Salinas destacó la entrega del nuevo Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana en Monclova, con el que se busca fortalecer la infraestructura y capacidad de respuesta en materia de seguridad.

En la Región Norte, en Ciudad Acuña, se entregó el cuartel del Ejército Mexicano en La Linda y se supervisaron los trabajos del nuevo cuartel de la Guardia Nacional. En Piedras Negras, inició la reposición y reubicación del cárcamo de bombeo número 3 de aguas residuales.

En materia ambiental, Coahuila participó en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, mientras que el Gobierno estatal sumó nuevos nombramientos en las áreas de Cultura y Energía.

A nivel nacional, el Gobernador informó sobre una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para abordar acciones de coordinación en materia de seguridad.