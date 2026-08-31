Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial

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    Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial
    Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, confirmó su asistencia al informe de Claudia Sheinbaum. HÉCTOR GARCÍA

Manolo Jiménez dará seguimiento a proyectos carreteros y a la situación de AHMSA durante el informe presidencial

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó su asistencia a la presentación del informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evento donde dará seguimiento a proyectos clave de infraestructura para el estado.

En sus declaraciones, Jiménez Salinas hizo énfasis en la necesidad de consolidar la conectividad terrestre en la región. Sobre ello, expresó: “Yo pienso que los más importantes son la carretera, que se arranque la carretera de Saltillo a Monclova”.

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De igual manera, el titular del Ejecutivo estatal subrayó la urgencia de atender los conflictos económicos y laborales de la región Centro. Al respecto, apuntó: “Que se pueda solucionar lo de AHMSA, que también es un compromiso presidencial”.

$!Jiménez Salinas señaló que la solución al conflicto de AHMSA continúa entre los compromisos prioritarios.
Jiménez Salinas señaló que la solución al conflicto de AHMSA continúa entre los compromisos prioritarios. HÉCTOR GARCÍA

El mandatario enfatizó la vigencia del trabajo conjunto entre las autoridades locales y el Gobierno Federal saliente y entrante. “Hemos trabajado de manera coordinada, ha habido comunicación y, bueno, esperemos que estos compromisos, que son los más importantes, se puedan concretar lo antes posible”.

Respecto a la agenda de la ejecutiva federal en Coahuila, el gobernador anticipó que se prevé su presencia en suelo coahuilense como parte de sus recorridos en las entidades federativas. “Tengo entendido que es uno por estado y seguramente la recibiremos en las próximas semanas aquí en Coahuila”.

Sobre la confirmación de la fecha para dicha gira nacional, Jiménez Salinas acotó que el calendario gubernamental aún se encuentra en definición. “Pues hay tentativas, pero todavía no hay nada confirmado”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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