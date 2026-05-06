Destaca Manolo Jiménez resultados de nueva estrategia de seguridad en Torreón

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    Destaca Manolo Jiménez resultados de nueva estrategia de seguridad en Torreón
    El mandatario estatal consideró que el avance refleja el fortalecimiento de las acciones de seguridad en la región. HOMERO SÁNCHEZ

El gobernador destacó que se ubica como la sexta ciudad con mayor percepción de seguridad en el país

TORREÓN, COAH.- A un año de la implementación de la nueva estrategia de seguridad en Torreón, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que los cambios realizados en las corporaciones policiacas y la coordinación entre autoridades han generado resultados positivos, al posicionar a la ciudad entre las más seguras del país.

El mandatario señaló que actualmente Torreón ocupa el sexto lugar nacional en percepción de seguridad entre los municipios evaluados, posición que calificó como histórica para la ciudad.

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Indicó que estos resultados son consecuencia de una estrategia basada en la coordinación institucional, la voluntad política y la incorporación de nuevos perfiles en las áreas de seguridad pública.

“Es muy claro que desde que se implementó una nueva estrategia de seguridad en conjunto, con coordinación y nuevos integrantes dentro del equipo, hoy Torreón es la sexta ciudad más segura del país”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que esta es la primera ocasión en que Torreón alcanza dicha posición dentro de los municipios evaluados a nivel nacional, lo que consideró un reflejo del fortalecimiento de las acciones de seguridad en la región.

Asimismo, aseguró que el trabajo coordinado con el gobierno municipal continuará con el objetivo de mantener y reforzar los resultados obtenidos en materia de seguridad.

En otro tema, el gobernador subrayó la importancia de fortalecer la coordinación metropolitana en distintos rubros, particularmente en seguridad y movilidad.

Indicó que la seguridad continúa siendo el principal tema dentro de las mesas interinstitucionales entre municipios de la zona metropolitana, aunque reconoció la necesidad de avanzar también en proyectos de conectividad y mejora de la movilidad urbana.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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