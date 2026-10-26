Destina Coahuila 20 mdp en créditos y estímulos para emprendedores
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Los apoyos buscan impulsar la economía local
El Gobierno de Coahuila destinó una bolsa de 20 millones de pesos para otorgar microcréditos y estímulos económicos a jóvenes y mujeres emprendedoras, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos productivos, fortalecer negocios en operación y promover la formalidad y la inclusión financiera.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, encabezó la entrega de estos apoyos a través de los programas de microcréditos y “Pa’ los Emprendedores”.
“Seguimos apoyando a los jóvenes y mujeres emprendedoras con la entrega de microcréditos y estímulos económicos ‘Pa’ los Emprendedores’, con una inversión de 20 millones de pesos. Seguimos impulsando la economía local”, destacó el mandatario.
Jiménez Salinas señaló que estas acciones forman parte de las estrategias de su administración para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses, junto con programas y proyectos en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico, educación y salud.
En materia económica, informó que durante su administración se han concretado 222 inversiones provenientes de 19 países, que representan casi 200 mil millones de pesos y la generación de 85 mil empleos.
Añadió que su Gobierno destina alrededor de 10 millones de pesos para subsidiar los intereses de los microcréditos, con el propósito de facilitar el financiamiento a quienes buscan emprender, ampliar sus negocios o invertir en la entidad.
“Cuentan con nosotros; aquí tienen un gobierno aliado. Nosotros, este gran equipo, entendemos que tenemos que jalar como punto de encuentro. No andar grillando, polarizando, dividiendo, echando culpas; sino asumiendo responsabilidades, escuchando cuáles son las prioridades de nuestra gente y en torno a ello, desarrollar proyectos, programas y obras para mejorar Coahuila”, expresó.
Por su parte, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, explicó que el programa de microcréditos está dirigido a personas que ya cuentan con un negocio y requieren financiamiento para fortalecerlo, hacerlo crecer y consolidarlo.
Detalló que pueden participar mujeres de 18 años en adelante y hombres de entre 18 y 35 años, siempre que residan en Coahuila. Para hacer posible el esquema, el Gobierno estatal aporta hasta 10 millones de pesos para subsidiar los intereses, mientras que la Unión de Crédito Valora proporciona los recursos para el financiamiento y cubre los gastos de administración.
En tanto, el programa “Pa’ los Emprendedores” otorga estímulos económicos a personas que tienen una idea de negocio y necesitan recursos para poner en marcha sus proyectos productivos.
Martínez y Morales informó que se han aprobado apoyos para 492 personas de distintas regiones de Coahuila: 437 mujeres y 55 hombres. Entre los apoyos destaca la entrega de 100 estímulos destinados al municipio de Sierra Mojada, particularmente a la comunidad de Hércules.
En el evento también estuvieron presentes el senador Gabriel Elizondo Pérez; Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Jorge Alberto Piñones, coordinador general de Mejora Coahuila; Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres; Ricardo García López, director de la Unión de Crédito Valora; Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud; Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión de la SIDS; Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila, y Liliana Rodríguez Saucedo, beneficiaria del programa.