Destina Coahuila 20 mdp en créditos y estímulos para emprendedores

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, encabezó la entrega de estos apoyos a través de los programas de microcréditos y “Pa’ los Emprendedores”.

El Gobierno de Coahuila destinó una bolsa de 20 millones de pesos para otorgar microcréditos y estímulos económicos a jóvenes y mujeres emprendedoras, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos productivos, fortalecer negocios en operación y promover la formalidad y la inclusión financiera.

“Seguimos apoyando a los jóvenes y mujeres emprendedoras con la entrega de microcréditos y estímulos económicos ‘Pa’ los Emprendedores’, con una inversión de 20 millones de pesos. Seguimos impulsando la economía local”, destacó el mandatario.

Jiménez Salinas señaló que estas acciones forman parte de las estrategias de su administración para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses, junto con programas y proyectos en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico, educación y salud.

En materia económica, informó que durante su administración se han concretado 222 inversiones provenientes de 19 países, que representan casi 200 mil millones de pesos y la generación de 85 mil empleos.

Añadió que su Gobierno destina alrededor de 10 millones de pesos para subsidiar los intereses de los microcréditos, con el propósito de facilitar el financiamiento a quienes buscan emprender, ampliar sus negocios o invertir en la entidad.

“Cuentan con nosotros; aquí tienen un gobierno aliado. Nosotros, este gran equipo, entendemos que tenemos que jalar como punto de encuentro. No andar grillando, polarizando, dividiendo, echando culpas; sino asumiendo responsabilidades, escuchando cuáles son las prioridades de nuestra gente y en torno a ello, desarrollar proyectos, programas y obras para mejorar Coahuila”, expresó.

Por su parte, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, explicó que el programa de microcréditos está dirigido a personas que ya cuentan con un negocio y requieren financiamiento para fortalecerlo, hacerlo crecer y consolidarlo.

Detalló que pueden participar mujeres de 18 años en adelante y hombres de entre 18 y 35 años, siempre que residan en Coahuila. Para hacer posible el esquema, el Gobierno estatal aporta hasta 10 millones de pesos para subsidiar los intereses, mientras que la Unión de Crédito Valora proporciona los recursos para el financiamiento y cubre los gastos de administración.