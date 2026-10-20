‘La salud mental es una prioridad en Coahuila’: Manolo Jiménez; suman más de 21 mil atenciones psicológicas

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y su esposa, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, encabezaron la Sesión del Consejo Estatal de Salud Mental y la inauguración del Encuentro Estatal de Salud Mental, donde especialistas nacionales e internacionales compartirán sus conocimientos durante dos días con docentes, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, primeros respondientes y representantes de instituciones y empresas.

El Gobierno de Coahuila reforzará las acciones de prevención y atención de la salud mental mediante una estrategia estatal que contempla cuatro ejes de trabajo y la coordinación entre dependencias, escuelas, servicios médicos, comunidades y centros laborales.

El mandatario estatal señaló que la salud mental es una prioridad de su administración y recordó que fortalecer su atención fue uno de los compromisos asumidos durante su campaña.

“Seguimos impulsando todos los proyectos de salud mental que son parte de los compromisos que hicimos en campaña. Se ha hecho un esfuerzo muy importante con inversión sin precedentes en el tema”, afirmó.

Asimismo, llamó a las alcaldesas y los alcaldes de los 38 municipios a impulsar esta estrategia en sus respectivas regiones para ampliar su alcance y fortalecer sus resultados.

CUATRO EJES DE ATENCIÓN

Paola Rodríguez explicó que, desde el inicio de la administración estatal, se determinó construir una estrategia integral con una visión de seis años, que permitiera establecer objetivos y coordinar acciones entre las distintas dependencias.

El Gran Programa Estatal de Salud Mental contempla cuatro ejes: fortalecer la política pública en la materia; impulsar la prevención y promoción; ampliar la cobertura de atención, y mejorar la infraestructura y los servicios especializados.

Estos objetivos se desarrollan en cuatro ámbitos de la vida cotidiana: la comunidad, los servicios de salud, las escuelas y los centros de trabajo, con la participación de especialistas e instituciones estatales.

Entre las acciones destaca la campaña “Lo que sientes importa”, presente en los 38 municipios, que busca promover el reconocimiento de las emociones, la búsqueda de ayuda profesional y una cultura de salud mental libre de estigmas.

De acuerdo con Rodríguez López, con el respaldo de los gobiernos municipales, el mensaje llega de manera simultánea a más de 500 mil familias coahuilenses.

MÁS DE 21 MIL ATENCIONES PSICOLÓGICAS

En el ámbito comunitario, el programa incluye brigadas de atención y la estrategia Psicólogo en tu Comunidad, que tiene presencia en los 38 municipios y mediante la cual se han brindado más de 21 mil atenciones psicológicas.

También se impulsa Gatekeepers, definida como la primera red ciudadana de salud mental en el estado, para fortalecer la detección y atención oportuna de personas que puedan necesitar apoyo.