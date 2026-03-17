Destina Coahuila 331 mdp a la inclusión, dignidad y la igualdad de oportunidades

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Destina Coahuila 331 mdp a la inclusión, dignidad y la igualdad de oportunidades
    Autoridades destacaron que proyecto busca transformar la manera en que el Gobierno entiende, atiende e incluye a las personas con discapacidad o con alguna condición. HOMERO SÁNCHEZ

Anuncia gobernador Manolo Jiménez Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció ayer el Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad, que contempla acciones, proyectos y apoyos para ese grupo vulnerable y sus cuidadores, con una inversión de más de 331 millones de pesos.

Acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira, el mandatario estatal anunció que el programa busca transformar la manera en que el Gobierno entiende, atiende e incluye a las personas con discapacidad o con alguna condición.

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Por otro lado, se anunció la entrega de apoyos económicos “Veamos la Discapacidad”, con una inversión estatal de 20 millones de pesos, otorgando 10 mil pesos a cada beneficiario.

Jiménez detalló que el programa se construyó con un plan y con una estrategia transversal para poder beneficiar a la mayor cantidad de gente posible.

Comentó que, además de la inversión estatal, también hay aportación de los municipios, con lo que se hace una bolsa más grande.

“En Coahuila entendemos que para que alguien pueda tener calidad de vida, se requieren de varios factores como las obras y los programas sociales, los programas de salud, los programas de educación, de mujeres; el desarrollo económico, oportunidades de empleo, y la seguridad”, expresó.

Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, mencionó que el Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad es una estrategia integral que busca transformar la manera en que el Gobierno entiende, atiende e incluye a las personas con discapacidad o con alguna condición.

“Este programa reúne acciones concretas para asegurar que las personas con discapacidad en Coahuila tengan mayores oportunidades en el desarrollo, autonomía, participación plena en la sociedad”, expresó.

Informó que el objetivo de este gran programa es el de fortalecer las acciones y programas en favor de las personas con discapacidad, para favorecer su desarrollo físico, cognitivo, socioemocional, promoviendo además su inclusión social y una vida independiente.

Detalló que se estructuró la estrategia en conjunto con otras secretarías y dependencias y que está dividido en cinco ejes de acción: Sensibilización, Detección, Atención, Movilidad y Fortalecimiento.

En ese contexto, la presidenta honoraria explicó las acciones, obras proyectos y programas que se han puesto en marcha, y que están por arrancar en cada uno de estos cinco ejes de acción.

“Todos estos programas han representado más de 331 millones de pesos de inversión en acciones y apoyos destinados a personas con discapacidad o alguna condición”, mencionó.

Abundó que, más allá de estas cifras, este programa representa un compromiso claro con la inclusión, con la dignidad y con la igualdad de oportunidades.

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