Mantendrá Coahuila acciones de proximidad social y prevención durante Semana Santa

La Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención de Coahuila mantendrá sus actividades de vigilancia y apoyo ciudadano durante el periodo vacacional de Semana Santa, enfocándose principalmente en la apropiación correcta de los espacios públicos por parte de las familias. Gabriela Franyutti García, titular de la dependencia, explicó que, aunque las visitas a planteles educativos se pausan temporalmente, el trabajo se traslada a plazas y parques donde se concentra la población infantil y juvenil durante el asueto.

“Aprovechar que también en estas vacaciones están los niños afuera, pues que justo cuando están en estos espacios públicos se apropien correctamente de ellos”, señaló la subsecretaria respecto a los operativos especiales en marcha. La funcionaria destacó que la proximidad es una labor permanente que incluye desde operativos de seguridad hasta acciones de servicio social, las cuales se coordinan con los mandos policiales de los 38 municipios del estado a través de una red digital. Franyutti detalló que los agentes mantienen la disposición de auxiliar a la población en situaciones cotidianas: “Saben que eso que se hacía en el municipio ahora se hace en todo el estado”, como brindar apoyo mecánico o asistir a personas con discapacidad.

Respecto al consumo de sustancias en jóvenes, la subsecretaria reconoció que es un reto global que afecta principalmente al grupo de 12 a 25 años, por lo que trabajan intensamente en niveles de secundaria, preparatoria y universidad. “Todos los años leemos el informe mundial sobre las drogas y las adicciones, y ahí se muestra justamente que hay drogas que tienen un incremento y que hay edades que se han reducido”, puntualizó sobre la importancia de la prevención.

Aclaró que la intervención en escuelas para detección de sustancias solo ocurre bajo solicitud previa: “Es un tema de padres de familia. Ellos lo tienen que pedir; mientras no lo soliciten, es muy complejo para la Secretaría de Seguridad entrar a eso”. Finalmente, resaltó la existencia del programa “Aplícate”, destinado a personas con conflictos con la ley por sustancias, donde reciben 18 sesiones cognitivo-conductuales bajo un esquema de justicia restaurativa para reintegrarse a la sociedad.

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