Detectan casos de gusano barrenador en Arteaga; alertan por posible contagio a humanos

La Alcaldesa de Arteaga informó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) notificó formalmente los hallazgos tras operativos preventivos realizados en semanas previas. “Se detectó un caso que se nos fue notificado, ya se hace el barrido en las comunidades, específicamente en este cañón”, explicó Sánchez Flores.

ARTEAGA, COAH.- La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, confirmó la detección de casos de gusano barrenador en el municipio, afectando tanto al sector ganadero como a mascotas domésticas. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha iniciado un despliegue de coordinación con autoridades federales y estatales para contener la propagación del parásito.

Además de los casos en ganado, la preocupación aumentó al confirmarse la presencia del gusano en una mascota de la cabecera municipal. “El que surgió hoy en la mañana que se nos notificó temprano es pues un perro que detectaron a través de una veterinaria... una mascota natural aquí en la cabecera”, señaló la Alcaldesa.

Sánchez Flores advirtió que el riesgo no se limita a los animales, ya que existe la posibilidad de contagio hacia las personas. “Se encuentran alguna herida que es donde se depositan sus huevecillos, pues que lo revisen... y pues cuidar también su persona porque también puede ser cuestión que hay algún contagio”, puntualizó.

Como medida inmediata, se ha instruido a los cuatro consultorios regionales del municipio para estar alerta ante posibles lesiones en ciudadanos. “Ya tienen la información correspondiente en cada uno de los consultorios regionales... para poder disminuir la afectación de este gusano en nuestro municipio”, explicó Sánchez Flores.

El protocolo de atención incluye el barrido de zonas afectadas y la liberación de moscas estériles para frenar el ciclo reproductivo del insecto. Las autoridades locales mantienen contacto directo con los comisariados ejidales para difundir medidas preventivas, especialmente en los cañones donde la actividad ganadera bovina es predominante.