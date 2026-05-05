‘Estamos tomando acciones contundentes’ contra el gusano barrenador: Gobernador de Coahuila

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    ‘Estamos tomando acciones contundentes’ contra el gusano barrenador: Gobernador de Coahuila
    El gobernador Manolo Jiménez destacó la importancia de la coordinación con los ganaderos. HOMERO SÁNCHEZ

Inició la liberación de moscas estériles en la Región Centro de Coahuila, específicamente en el área donde se detectó el primer caso

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que su administración, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, ha implementado cercos sanitarios y diversas acciones de control para evitar la propagación del gusano barrenador en el ganado local.

“Estamos tomando acciones contundentes. Cuando se detecta un caso, se establece un cerco sanitario para poder atenderlo. Ahorita ya se está dispersando la mosca, que es un tema importante”, explicó el titular del Ejecutivo.

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Jiménez Salinas destacó la importancia de la colaboración con los productores ganaderos de Coahuila, a quienes instó a mantener una vigilancia constante y una revisión minuciosa de sus animales para garantizar la sanidad del sector.

“Se está trabajando de manera coordinada con las y los ganaderos de Coahuila para que cuiden su ganado. Si examinas bien a los animales, puedes detectar a tiempo cualquier herida o presencia de mosca”, detalló el gobernador.

Respecto a la comercialización con Estados Unidos, recordó que históricamente este tipo de situaciones no ha derivado en el cierre de la frontera cuando se cumplen los protocolos sanitarios, debido a la alta dependencia del mercado norteamericano del ganado mexicano.

“Se generan miles de empleos de aquel lado en torno a la exportación e importación de ganado, porque lo reciben, lo engordan y lo procesan; es una actividad que genera mucha mano de obra”, señaló.

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El mandatario reiteró que, mientras se mantenga una revisión rigurosa de los ejemplares antes del cruce, el flujo comercial no debería verse afectado de manera significativa, lo que permitiría proteger la economía de las familias del campo.

Finalmente, aseguró que se mantiene una comunicación constante con autoridades internacionales para dar seguimiento a las negociaciones y garantizar que el estatus sanitario de Coahuila se mantenga sólido.

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Manolo Jiménez Salinas

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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