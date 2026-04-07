Cae 80 por ciento la producción ganadera en Coahuila

La prolongada falta de lluvias, sumada al cierre de la frontera para la exportación de becerros hacia Estados Unidos, ha provocado una contracción de hasta el 80 por ciento en la actividad productiva, impactando directamente en los ingresos de los productores.

SABINAS, COAH.- En uno de los contextos más complejos de los últimos años, el sector ganadero de Coahuila atraviesa una crisis severa derivada de la combinación de factores climáticos y comerciales que han mermado de forma drástica su operación.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua, reconoció que el gremio enfrenta un escenario adverso acumulado, donde las dificultades han escalado de manera progresiva. Entre los factores más críticos se encuentra la interrupción del flujo comercial hacia el mercado estadounidense, lo que ha limitado significativamente la colocación del ganado.

No obstante, subrayó que el sector mantiene una postura activa, fortaleciendo el trabajo conjunto con autoridades estatales, federales y organismos del vecino País, con el objetivo de reactivar la exportación de becerros y aliviar la presión económica que enfrentan miles de familias.

En el ámbito climático, la sequía ha golpeado con particular dureza debido a que gran parte de la producción ganadera en Coahuila depende de agostaderos, cuya viabilidad está directamente ligada a las precipitaciones. La ausencia de lluvias ha derivado en pérdidas que oscilan entre el 50 y el 80 por ciento en la producción dentro de los hatos.

A esta problemática se suma la disminución de vientres, un factor que compromete la capacidad de recuperación del sector y genera un efecto acumulativo que agrava la crisis en el mediano plazo.