El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Un juez de control en Nuevo León ordenó la inmediata libertad de Armando Castilla Galindo, al determinar que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el presunto delito de fraude, evidenciando inconsistencias y la fabricación de un caso sin sustento legal
El sábado 10 de enero el director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, fue liberado por un juez de control en Nuevo León, después de que decidiera no vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude. Un día antes, Castilla Galindo había sido detenido en el aeropuerto de Monterrey en un operativo que incluyó el apoyo de la Guardia Nacional y la participación de la Fiscalía General de aquel Estado en la fabricación de un caso que no tenía sustento.
Fue el viernes cuando el Director General estaba a punto de ingresar a la sala de espera del aeropuerto para emprender un viaje vacacional, que la Fiscalía de Nuevo León orquestó un operativo excesivo para aprehenderlo porque supuestamente no se presentó a una orden de notificación que llegó a un domicilio donde Armando Castilla no reside.
TE PUEDE INTERESAR: Señalan tintes políticos y tácticas de intimidación en detención de Armando Castilla, Director de VANGUARDIA
La detención, abusiva y desproporcionada, provocó el reclamo de distintas organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios, así como los cuestionamientos de distintos periodistas y comunicadores del País.
Pasaron horas para que el equipo legal de VANGUARDIA y del Director General tuviera acceso a la carpeta de investigación. La denuncia, se supo entonces, señalaba a Armando Castilla de haber recibido 700 mil pesos como “anticipo” para la compra de un lote de su propiedad. Esta cantidad, de inicio, contrastaba con la difundida por la Fiscalía de Nuevo León (3 millones de pesos), lo que reflejaba un tema delicado para la justicia mexicana: se trataba de un asunto fabricado para desprestigiar la imagen del director general, Armando Castilla.
La audiencia de control ocurrió hasta el siguiente día, el sábado 11 de enero.
LAS INCONSISTENCIAS
El sábado 11 de enero se celebró en Nuevo León la audiencia para que ambas partes, la acusatoria y la defensa, expusieran sus argumentos frente al juez de control, Luis Eduardo Hernández Meza.
La defensa legal del Director General basó su argumento en tres puntos: el primero, que la querella presentada por un supuesto asesor legal no era válida debido a que la presunta víctima, Marco Antonio Fuentes Garza, nunca se acreditó su voluntad, pues jamás compareció ante autoridad ni existe en el expediente registro alguno sobre su identidad.
El segundo, que la Fiscalía de Nuevo León no recabó ninguno de los cinco datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, pues todos fueron entregados a la autoridad por el supuesto asesor legal.
Y el tercero, y más contundente, que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó el acuerdo, y en la que el director de VANGUARDIA habría recibido un monto de 700 mil pesos, éste se encontraba en un evento internacional celebrado en Medellín, Colombia.
La defensa presentó como pruebas el pasaporte con los sellos de migración de Colombia que respaldan que no estaba en México en la fecha señalada por el presunto denunciante, pues tenía sello de ingreso a dicho país el 26 de agosto y de salida el 29 de agosto de 2025.
También se presentaron las reservas del viaje, capturas de pantalla de la app de taxis usada en Colombia, notificaciones del banco por el uso de la tarjeta bancaria, fotos del viaje y una entrevista con Jesús Ramírez, amigo de Armando Castilla y persona con quien viajó, que confirma que estuvieron en el evento en Medellín.
Luego de escuchar los argumentos de las partes, el juez de control, Luis Eduardo Hernández Meza, del Poder Judicial de Nuevo León, negó la petición de la Fiscalía General de Nuevo León, de vincular a proceso al director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, por considerar que no se presentaron elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad en el delito de fraude que pretendió imputársele.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León
Por el contrario, dictó que los elementos de prueba presentados por la defensa eran suficientes para acreditar que Armando Castilla Galindo estaba en el extranjero durante la fecha de los supuestos hechos.
El punto medular del dictamen fue la ubicación de Castilla Galindo el 27 de agosto de 2025. Mientras la Fiscalía sostenía que se encontraba en un café de San Pedro Garza García recibiendo 700 mil pesos, la defensa presentó un pasaporte original con sellos de migración de Colombia que demostraban su estancia en Medellín del 26 al 29 de agosto.
La Fiscalía de Nuevo León trató, burdamente, de desestimar la prueba de los documentos de viaje al señalar que podrían haber sido manipulados por inteligencia artificial, sin embargo, el juez le corrigió la plana al Ministerio Público al señalarle que no presentó pruebas de igual peso para invalidar las evidencias de la defensa, como el pasaporte original.
TE PUEDE INTERESAR: Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’
“No se reúnen con los requisitos exigidos por el artículo 316 del Código Nacional de Procesos Penales. Estos datos de prueba de la Fiscalía no generan la certeza de que estos tienen la apariencia de este delito”, argumentó el juzgador. Añadió que, al ponderar los datos de prueba generados por la Fiscalía, no existe la certeza de que tengan la apariencia de delito, por lo que lo conducente fue dictar el auto de no vinculación a proceso y la inmediata libertad de Armando Castilla.
La decisión del juez demostró que la Fiscalía de Nuevo León no recabó ninguna evidencia que pudiera respaldar la presunción de haberse cometido algún delito, lo que hace todavía más cuestionable el operativo montado el viernes anterior para detener al director general de VANGUARDIA; y respalda lo dicho en este medio: que hubo una fabricación para interponer una denuncia basada simplemente en dichos con el único propósito de dañar la imagen del Director General de VANGUARDIA.