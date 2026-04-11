Detienen a cuatro por usurpar funciones de seguridad y actuario en General Cepeda, Coahuila

GENERAL CEPEDA, COAH.- Cuatro personas fueron detenidas la noche de este viernes en el municipio de General Cepeda, tras ser señaladas por presuntamente usurpar funciones de autoridades de seguridad y participar en un supuesto intento de desalojo de carácter irregular. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se originaron a partir de una llamada al sistema de emergencias 911, en la que se alertaba sobre una riña en calles de la localidad. Al acudir al lugar, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal localizaron a un grupo de personas que manifestaban ser propietarias de un inmueble y que, acompañadas por personal de seguridad privada, pretendían ejecutar un desalojo.

No obstante, tras la verificación correspondiente, los oficiales determinaron que los supuestos elementos de seguridad no pertenecían a ninguna corporación oficial, como Policía Municipal o Estatal, sino que formaban parte de una empresa de seguridad privada identificada como LAGMER, la cual habría sido contratada para intervenir en el procedimiento. Asimismo, durante la intervención, una de las personas involucradas afirmó desempeñarse como actuario con el fin de dar validez al acto; sin embargo, no logró acreditar dicha función ante la autoridad. Ante estos hechos, las autoridades procedieron al aseguramiento de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— por su probable responsabilidad en los delitos de allanamiento de morada y daños.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica conforme a derecho. La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró su compromiso con el respeto al estado de derecho y señaló que ninguna persona o grupo puede asumir funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades competentes.