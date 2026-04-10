Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas
    Durante el operativo, binomios caninos K9 apoyaron en la detección de droga al interior de la vivienda inspeccionada en Saltillo. CORTESÍA

En el lugar también fueron aseguradas básculas y objetos que podrían estar relacionados con la distribución de droga

Un operativo derivado de una denuncia anónima permitió a corporaciones estatales asegurar droga y diversos objetos relacionados con su posible distribución, tras un cateo realizado en un domicilio de la colonia Teresitas, en Saltillo.

La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Cheroquis, donde elementos de seguridad desplegaron un dispositivo coordinado para verificar la posible comisión de delitos contra la salud. Las acciones fueron encabezadas por la Unidad de Investigación y Análisis de la Policía Estatal, con apoyo del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Acción y Reacción.

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Durante el ingreso al inmueble, los agentes contaron con la participación de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, lo que facilitó la localización de diversas sustancias sospechosas dentro del domicilio.

Como resultado del cateo, se aseguraron aproximadamente 700 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, conocida comúnmente como cristal, así como alrededor de 200 gramos de hierba verde con características propias de la mariguana.

En el lugar también fueron localizados objetos que presuntamente estarían relacionados con la manipulación y posible distribución de las sustancias, entre ellos dos básculas grameras, varias bolsas plásticas y una cuchara utilizada para la dosificación.

Peritos especializados realizaron las pruebas de campo correspondientes para determinar la naturaleza de los materiales asegurados, obteniendo resultados positivos a las sustancias mencionadas, lo que confirmó la presunción inicial de los agentes.

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Todo lo incautado fue embalado conforme a los protocolos y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento al caso.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este operativo, mientras continúan las indagatorias para determinar la posible responsabilidad de quienes habiten o utilicen el inmueble intervenido.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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