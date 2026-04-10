Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas

Un operativo derivado de una denuncia anónima permitió a corporaciones estatales asegurar droga y diversos objetos relacionados con su posible distribución, tras un cateo realizado en un domicilio de la colonia Teresitas, en Saltillo. La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Cheroquis, donde elementos de seguridad desplegaron un dispositivo coordinado para verificar la posible comisión de delitos contra la salud. Las acciones fueron encabezadas por la Unidad de Investigación y Análisis de la Policía Estatal, con apoyo del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Acción y Reacción.

Durante el ingreso al inmueble, los agentes contaron con la participación de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, lo que facilitó la localización de diversas sustancias sospechosas dentro del domicilio. Como resultado del cateo, se aseguraron aproximadamente 700 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, conocida comúnmente como cristal, así como alrededor de 200 gramos de hierba verde con características propias de la mariguana. En el lugar también fueron localizados objetos que presuntamente estarían relacionados con la manipulación y posible distribución de las sustancias, entre ellos dos básculas grameras, varias bolsas plásticas y una cuchara utilizada para la dosificación. Peritos especializados realizaron las pruebas de campo correspondientes para determinar la naturaleza de los materiales asegurados, obteniendo resultados positivos a las sustancias mencionadas, lo que confirmó la presunción inicial de los agentes.

Todo lo incautado fue embalado conforme a los protocolos y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento al caso. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este operativo, mientras continúan las indagatorias para determinar la posible responsabilidad de quienes habiten o utilicen el inmueble intervenido.

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