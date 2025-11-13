Detienen a profesor de primaria acusado de abuso sexual contra menor en Parras

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.– Un profesor de la escuela primaria “Francisco I. Madero” fue detenido este miércoles y puesto a disposición de un juez de control en Saltillo, tras ser señalado de abusar sexualmente de una menor de edad.

El docente, identificado como Juan Pablo “N”, fue arrestado por elementos de seguridad a las puertas del plantel, una vez concluido su horario de trabajo, según indicaron testigos.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

De acuerdo con la investigación en curso, se presume que el profesor habría incurrido en tocamientos en la región pectoral y genitales de la víctima, por debajo de su ropa. Así como en grooming, definido este término como “ciberacoso sexual a menores”

Los hechos ocurrieron mientras la menor estaba bajo su cuidado, ya que se trata de un familiar del acusado en un grado no especificado. Hasta el momento no se han reportado antecedentes previos del docente en situaciones similares.

Las oficinas regionales de la Secretaría de Educación del Estado tomaron conocimiento del arresto en el plantel, ubicado en la calle 16 de Septiembre, Fraccionamiento del Marqués.

Según información proporcionada por el asesor legal que atiende el caso, la menor comunicó a su madre lo sucedido, tras la recomendación de una de sus amigas.