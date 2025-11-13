Detienen a profesor de primaria acusado de abuso sexual contra menor en Parras

Coahuila
/ 13 noviembre 2025
    Detienen a profesor de primaria acusado de abuso sexual contra menor en Parras
    Elementos de seguridad llevaron a cabo el arresto al finalizar el horario laboral del docente. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

El docente habría cometido actos inapropiados contra la menor, quien es su pariente, según se indica en la denuncia presentada

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.– Un profesor de la escuela primaria “Francisco I. Madero” fue detenido este miércoles y puesto a disposición de un juez de control en Saltillo, tras ser señalado de abusar sexualmente de una menor de edad.

El docente, identificado como Juan Pablo “N”, fue arrestado por elementos de seguridad a las puertas del plantel, una vez concluido su horario de trabajo, según indicaron testigos.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

De acuerdo con la investigación en curso, se presume que el profesor habría incurrido en tocamientos en la región pectoral y genitales de la víctima, por debajo de su ropa. Así como en grooming, definido este término como “ciberacoso sexual a menores”

Los hechos ocurrieron mientras la menor estaba bajo su cuidado, ya que se trata de un familiar del acusado en un grado no especificado. Hasta el momento no se han reportado antecedentes previos del docente en situaciones similares.

Las oficinas regionales de la Secretaría de Educación del Estado tomaron conocimiento del arresto en el plantel, ubicado en la calle 16 de Septiembre, Fraccionamiento del Marqués.

Según información proporcionada por el asesor legal que atiende el caso, la menor comunicó a su madre lo sucedido, tras la recomendación de una de sus amigas.

Temas


Delitos Sexuales
Denuncias
Seguridad

Localizaciones


Parras de la Fuente

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tramo de Los Chorros, en Arteaga, considerado uno de los más peligrosos del país por su pendiente y alto tránsito de carga pesada.

Capufe el responsable de Los Chorros; proyectan obra de $1,500 millones de pesos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
true

Samuel no se equivocó en el tema de NVIDIA, mintió
Jesús Ociel Baena Saucedo fue reconocide por abrir camino en el Poder Judicial mexicano como la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrade, así como por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

Coahuila: en pausa iniciativa para declarar el 13 de noviembre como Día Estatal contra la Violencia hacia Personas No Binarias
true

Réquiem por la muerte de Blanca Isabel Martínez

Si alguna vez escuchaste a un adolescente decir “6-7” y te quedaste con cara de duda, no estás solo.

“6-7”: El enigmático código que los adolescentes usan (y no piensan explicarte)
true

Los casinos: ¿otro golpe de Sheinbaum a Adán Augusto?

Descuentos y promociones, en trámites vehiculares durante el Buen Fin 2025 en Saltillo | FOTOGRAFÍA: VANGUARDIA.

Buen fin en trámites vehiculares, promociones y descuentos en Saltillo