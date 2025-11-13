Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

El regreso del tren de pasajeros a México comienza a consolidarse en la región norte. Tanech Sánchez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), confirmó la construcción de nuevas estaciones en Derramadero y Ramos Arizpe, además de la remodelación de la terminal ubicada en el patio ferroviario de Saltillo.

Este proyecto forma parte de una estrategia nacional que contempla más de 3 mil kilómetros de nuevas vías férreas para trenes de pasajeros hacia el año 2030. Coahuila, particularmente la región sureste, será un punto clave dentro del corredor que conectará Querétaro con Nuevo Laredo.

Sánchez explicó que la iniciativa no se limita a la movilidad, sino que busca convertirse en un motor de desarrollo económico y cohesión social por el impacto que tendrá en la dinámica regional. El plan ya se encuentra en marcha y se ejecuta por etapas, mediante subtramos licitados a empresas privadas.

Desde la perspectiva económica, el corredor Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo se perfila como una columna vertebral del país, al unir los principales polos industriales con la frontera más activa de México. Según el funcionario, la nueva infraestructura fortalecerá la logística y competitividad del noreste.