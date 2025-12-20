Detienen a siete ‘halcones’ en una brecha de Hidalgo, Coahuila

Coahuila
/ 20 diciembre 2025
    Detienen a siete ‘halcones’ en una brecha de Hidalgo, Coahuila
    Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con hechos de violencia en la región. FOTO: ARCHIVO

Estas detenciones se originaron gracias a operativos en los límites de Coahuila y Nuevo León

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Como parte de las acciones de seguridad implementadas en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil, lograron la detención de siete individuos presuntamente vinculados con actividades de vigilancia para grupos delictivos.

La captura se registró durante patrullajes preventivos en brechas ubicadas en el municipio de Hidalgo, área donde en días recientes se han reportado enfrentamientos entre civiles armados y corporaciones de seguridad estatales. Ante estos hechos, las autoridades intensificaron los recorridos terrestres para ubicar a personas relacionadas con los actos violentos.

De acuerdo con información preliminar, los detenidos realizaban labores de observación y monitoreo de los movimientos policiales, conocidas comúnmente como “halconeo”, actividad que suele servir de apoyo logístico a organizaciones criminales que operan en la región.

Las siete personas quedaron bajo resguardo de las autoridades y en las próximas horas serán puestas a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por los delitos que resulten. Asimismo, se mantienen abiertas las investigaciones para establecer si tienen relación directa con los enfrentamientos recientes y deslindar responsabilidades.

Las corporaciones de seguridad reiteraron que los operativos en esta zona continuarán de manera permanente, con el objetivo de restablecer el orden, prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la seguridad de la población en los municipios fronterizos entre ambos estados.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

