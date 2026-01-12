El botín en Venezuela

Estados Unidos ha tomado el control del petróleo venezolano, sin embargo, las compañías petroleras han expresado sus dudas de invertir en ese país.

La semana pasada, Donald Trump sostuvo una reunión con ejecutivos de empresas petroleras, a quienes trató de convencer de invertir 100 mil millones de dólares en Venezuela. Sin embargo, los ejecutivos expresaron cautela.

