Desde el Congreso de Coahuila, llaman a Congreso de la Unión a regular IA

Con el respaldo de la Diputación Permanente, la diputada Beatriz Fraustro hizo un llamado desde la tribuna del Congreso del Estado al Congreso de la Unión para que impulse y continúe de manera prioritaria los procedimientos legislativos necesarios para construir un marco regulatorio integral de la inteligencia artificial en México.

La legisladora señaló que el objetivo es garantizar la protección de los derechos humanos, la seguridad jurídica, la ética y la transparencia en el desarrollo y uso de estas tecnologías, así como promover un proceso de parlamento abierto que permita la participación de la ciudadanía, la academia, la comunidad científica y los sectores especializados.

En la exposición de motivos, advirtió que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial se ha convertido en un riesgo al ser utilizada para la comisión de delitos como fraudes, estafas, robo de identidad, delitos de índole sexual y violencia digital, además de la generación de información falsa y el aumento de la dependencia tecnológica.

Indicó que este contexto plantea desafíos importantes para la protección de los derechos humanos, en particular en materia de privacidad, protección de datos personales y no discriminación, lo que representa una responsabilidad directa para los gobiernos.

En el ámbito laboral, explicó que el uso de la inteligencia artificial en procesos de contratación ha generado sesgos algorítmicos que pueden derivar en prácticas discriminatorias, por lo que resulta necesario analizar cómo se recopilan, procesan y utilizan los datos personales de las y los ciudadanos.

Fraustro recordó que organismos internacionales como la UNESCO han emitido recomendaciones éticas adoptadas por 193 países, y que naciones como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China y Brasil ya han avanzado en marcos regulatorios específicos. En contraste, México aún no cuenta con una legislación integral, pese a que más de 50 iniciativas han sido presentadas en el Congreso de la Unión.

Finalmente, advirtió que la ausencia de una regulación clara coloca al país en una posición de rezago y aumenta los riesgos para la ciudadanía, como lo evidencian las denuncias relacionadas con violencia digital y la creación de contenidos generados por inteligencia artificial, particularmente en contra de mujeres.