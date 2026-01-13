Desde el Congreso de Coahuila, llaman a Congreso de la Unión a regular IA

Coahuila
/ 13 enero 2026
    Desde el Congreso de Coahuila, llaman a Congreso de la Unión a regular IA
    Beatriz Fraustro pidió al Congreso de la Unión priorizar una ley integral sobre inteligencia artificial. FOTO: REDES SOCIALES

El Congreso de Coahuila exhortó al Congreso de la Unión a impulsar de manera prioritaria una legislación integral en materia de inteligencia artificial, ante los riesgos que representa su uso sin regulación

Con el respaldo de la Diputación Permanente, la diputada Beatriz Fraustro hizo un llamado desde la tribuna del Congreso del Estado al Congreso de la Unión para que impulse y continúe de manera prioritaria los procedimientos legislativos necesarios para construir un marco regulatorio integral de la inteligencia artificial en México.

La legisladora señaló que el objetivo es garantizar la protección de los derechos humanos, la seguridad jurídica, la ética y la transparencia en el desarrollo y uso de estas tecnologías, así como promover un proceso de parlamento abierto que permita la participación de la ciudadanía, la academia, la comunidad científica y los sectores especializados.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila marca parteaguas nacional en adopciones; instalan juzgado especializado con enfoque integral en la niñez

En la exposición de motivos, advirtió que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial se ha convertido en un riesgo al ser utilizada para la comisión de delitos como fraudes, estafas, robo de identidad, delitos de índole sexual y violencia digital, además de la generación de información falsa y el aumento de la dependencia tecnológica.

Indicó que este contexto plantea desafíos importantes para la protección de los derechos humanos, en particular en materia de privacidad, protección de datos personales y no discriminación, lo que representa una responsabilidad directa para los gobiernos.

En el ámbito laboral, explicó que el uso de la inteligencia artificial en procesos de contratación ha generado sesgos algorítmicos que pueden derivar en prácticas discriminatorias, por lo que resulta necesario analizar cómo se recopilan, procesan y utilizan los datos personales de las y los ciudadanos.

Fraustro recordó que organismos internacionales como la UNESCO han emitido recomendaciones éticas adoptadas por 193 países, y que naciones como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China y Brasil ya han avanzado en marcos regulatorios específicos. En contraste, México aún no cuenta con una legislación integral, pese a que más de 50 iniciativas han sido presentadas en el Congreso de la Unión.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila alista estrategia para capitalizar el Mundial 2026

Finalmente, advirtió que la ausencia de una regulación clara coloca al país en una posición de rezago y aumenta los riesgos para la ciudadanía, como lo evidencian las denuncias relacionadas con violencia digital y la creación de contenidos generados por inteligencia artificial, particularmente en contra de mujeres.

Temas


Ia
Regulación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El botín en Venezuela

El botín en Venezuela
true

Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
true

POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA
Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados
‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia

‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia
Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama

Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump durante una reunión bilateral; a pesar de las tensiones.

La era del intervencionismo: Trump fractura a América Latina tras la captura de Maduro
Ofcom investiga si las funciones de generación de imágenes de Grok violan las leyes de seguridad en línea del Reino Unido.

Reino Unido va tras X por las imágenes sexualizadas de Grok