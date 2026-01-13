Reconoce Congreso de Coahuila al Instituto Tecnológico de Saltillo por 75 años de trayectoria

Coahuila
/ 13 enero 2026
    Reconoce Congreso de Coahuila al Instituto Tecnológico de Saltillo por 75 años de trayectoria
    Diputados entregaron un reconocimiento con motivo de la conmemoración del 75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El legislativo destacó la trayectoria del TECNM Saltillo en su 75 aniversario, por su aportación a la formación de ingenieros y su impacto en el desarrollo educativo, científico y social de Coahuila y del país.

El Congreso del Estado entregó un reconocimiento al Instituto Tecnológico de Saltillo, con motivo de su 75 aniversario, cumplido el pasado 3 de enero, en reconocimiento a su aportación en la formación de ingenieros que han contribuido al desarrollo industrial, científico y tecnológico de Coahuila y del país.

Con un pronunciamiento, la diputada de Morena y coordinadora de la Comisión de Educación, Magaly Hernández, destacó que el Tecnológico de Saltillo forma parte del Tecnológico Nacional de México, el sistema de educación superior tecnológica más grande de América Latina, del cual egresa más del 41 por ciento de los ingenieros que se gradúan anualmente en el país.

La legisladora reconoció la labor del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, así como la dirección del Tecnológico de Saltillo a cargo de Ania Guadalupe Sánchez Ruiz.

“Como integrante de este Congreso, quiero refrendar nuestro compromiso como institución y como la casa de los coahuilenses, con una educación pública, gratuita, humanista y con profundo sentido social, convencidos de que no hay transformación verdadera sin educación, ni justicia social sin acceso al conocimiento.”, dijo

Que estos 75 años sean punto de partida para nuevas generaciones de ingenieras e ingenieros formados bajo el principio que ha guiado su historia: La Técnica por la Grandeza de México. ¡Larga vida al Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo!”, concluyó.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

