Reconoce Congreso de Coahuila al Instituto Tecnológico de Saltillo por 75 años de trayectoria

El Congreso del Estado entregó un reconocimiento al Instituto Tecnológico de Saltillo, con motivo de su 75 aniversario, cumplido el pasado 3 de enero, en reconocimiento a su aportación en la formación de ingenieros que han contribuido al desarrollo industrial, científico y tecnológico de Coahuila y del país.

Con un pronunciamiento, la diputada de Morena y coordinadora de la Comisión de Educación, Magaly Hernández, destacó que el Tecnológico de Saltillo forma parte del Tecnológico Nacional de México, el sistema de educación superior tecnológica más grande de América Latina, del cual egresa más del 41 por ciento de los ingenieros que se gradúan anualmente en el país.

La legisladora reconoció la labor del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, así como la dirección del Tecnológico de Saltillo a cargo de Ania Guadalupe Sánchez Ruiz.