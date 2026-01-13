Saltillo: Centro Comunitario Satélite Sur ofrece preparatoria abierta en modalidad sabatino

Saltillo
/ 13 enero 2026
    Saltillo: Centro Comunitario Satélite Sur ofrece preparatoria abierta en modalidad sabatino
    El objetivo de estas acciones es brindar espacios que impulsen la educación, señala la directora Monique Rodríguez. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

El espacio comunitario cuenta con preparatoria abierta para personas desde los 15 años, además de primaria, secundaria y talleres deportivos y culturales

$!Monique Rodríguez, directora del Centro Comunitario DIF Satélite Sur.
Monique Rodríguez, directora del Centro Comunitario DIF Satélite Sur. FOTO: SARAH ESTRADA

Temas


Cursos
Educación
Talleres

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

