Saltillo: Centro Comunitario Satélite Sur ofrece preparatoria abierta en modalidad sabatino Saltillo / 13 enero 2026 El objetivo de estas acciones es brindar espacios que impulsen la educación, señala la directora Monique Rodríguez. FOTO: HÉCTOR GARCÍA por Sarah Estrada COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Cursos Educación Talleres Localizaciones Saltillo Organizaciones DIF Saltillo El espacio comunitario cuenta con preparatoria abierta para personas desde los 15 años, además de primaria, secundaria y talleres deportivos y culturales Publicidad Monique Rodríguez, directora del Centro Comunitario DIF Satélite Sur. FOTO: SARAH ESTRADA Publicidad Temas Cursos Educación Talleres Localizaciones Saltillo Organizaciones DIF Saltillo Sarah Estrada Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte. Encuesta Vanguardia