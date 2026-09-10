Detienen en Parras a hombre señalado por robos y asaltos a conductores

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    Detienen en Parras a hombre señalado por robos y asaltos a conductores
    El hombre fue señalado por vecinos como presunto responsable de robos en viviendas y asaltos a conductores. PEDRO PESINA

El hombre fue ubicado por vecinos cuando patrullaban elementos de Seguridad Pública y trató de escapar hacia una zona de matorral

PARRAS, COAH.- Elementos de Seguridad Pública detuvieron a un hombre que fue señalado por vecinos como presunto responsable de diversos robos en viviendas y asaltos a conductores en esta zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo habría ingresado a domicilios del poblado para apoderarse de pertenencias y, en otros casos, habría interceptado automóviles para despojar a sus ocupantes.

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La situación fue detectada cuando una unidad de Seguridad Pública realizaba recorridos por el sector. Al pasar frente a los habitantes, estos habrían identificado al hombre como el presunto responsable de los hechos, por lo que, al percatarse de la presencia de los oficiales, emprendió la huida.

El sospechoso corrió hacia una zona de matorral, lo que provocó una persecución por parte de los elementos policiacos. Después de recorrer el área, los oficiales lograron ubicarlo y detenerlo al interior de un balneario de la localidad.

Al momento de su aseguramiento, el hombre se encontraba en aparente estado inconveniente, por lo que fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública y quedó recluido en las celdas municipales.

Las autoridades señalaron que el detenido permanecerá a disposición mientras se determina su situación jurídica y se espera la posible presentación de denuncias formales por parte de las personas que pudieran haber sido afectadas.

En caso de que no se formalicen acusaciones, el hombre sería puesto a disposición del juez correspondiente, de acuerdo con el procedimiento aplicable.

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