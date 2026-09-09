Retiran cámaras de seguridad en Paila; apuntaban hacia instalaciones de la Guardia Nacional

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    Retiran cámaras de seguridad en Paila; apuntaban hacia instalaciones de la Guardia Nacional

Alegan propietarios que los equipos fueron instalados para proteger su negocio, donde ya se han registrado robos

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía acudieron a la carretera Saltillo-Torreón, a la altura de esta Parras de la Fuente, para ejecutar una orden de cateo y retiro de cámaras de seguridad tras reportes sobre su uso indebido.

Al llegar al lugar, los propietarios explicaron que los equipos se instalaron con el fin de proteger su negocio, el cual ha sido víctima de robos en reiteradas ocasiones.

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La licenciada Monse Estévez, coordinadora del Ministerio Público en Parras, informó que la intervención deriva de denuncias por presunto mal uso de las cámaras, ya que apuntaban directamente hacia las instalaciones de la estación de la Guardia Nacional destacada en Paila.

$!El contenido de las cámaras será analizado un un perito.
El contenido de las cámaras será analizado un un perito. PEDRO PESINA

Para el retiro de los aparatos se utilizó una grúa pluma del Municipio; los equipos fueron entregados a un perito para su análisis correspondiente.

La propietaria del inmueble manifestó su inconformidad y señaló que considera injusto que les retiren su sistema de vigilancia, necesario para la seguridad de su patrimonio.

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