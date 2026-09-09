Retiran cámaras de seguridad en Paila; apuntaban hacia instalaciones de la Guardia Nacional

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía acudieron a la carretera Saltillo-Torreón, a la altura de esta Parras de la Fuente, para ejecutar una orden de cateo y retiro de cámaras de seguridad tras reportes sobre su uso indebido.

Al llegar al lugar, los propietarios explicaron que los equipos se instalaron con el fin de proteger su negocio, el cual ha sido víctima de robos en reiteradas ocasiones.