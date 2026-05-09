Detienen en Parras a presunto ‘huachicolero’ durante operativo de la Policía Estatal

PARRAS, COAH.- Elementos de la Policía Estatal de Coahuila, adscritos a la Región Sureste, lograron la detención de un hombre presuntamente involucrado en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos, durante un operativo efectuado sobre la carretera federal 40 Saltillo-Matamoros, a la altura del kilómetro 107, cerca del ejido Piedra Blanca, en el municipio de Parras.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales de la unidad SSP-5641, al mando de Reyna Esquivel y acompañados por tres elementos más, realizaban recorridos de vigilancia y prevención en la zona, donde detectaron movimientos sospechosos en las inmediaciones de una toma de Petróleos Mexicanos (Pemex).