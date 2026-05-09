Detienen en Parras a presunto ‘huachicolero’ durante operativo de la Policía Estatal

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    Detienen en Parras a presunto ‘huachicolero’ durante operativo de la Policía Estatal
    Durante el operativo fueron asegurados un tractocamión quinta rueda y un autotanque presuntamente utilizados para el traslado ilegal de hidrocarburo. CORTESÍA

En la intervención fueron asegurados un tractocamión y un autotanque presuntamente utilizados para el almacenamiento y traslado de combustible extraído ilegalmente

PARRAS, COAH.- Elementos de la Policía Estatal de Coahuila, adscritos a la Región Sureste, lograron la detención de un hombre presuntamente involucrado en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos, durante un operativo efectuado sobre la carretera federal 40 Saltillo-Matamoros, a la altura del kilómetro 107, cerca del ejido Piedra Blanca, en el municipio de Parras.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales de la unidad SSP-5641, al mando de Reyna Esquivel y acompañados por tres elementos más, realizaban recorridos de vigilancia y prevención en la zona, donde detectaron movimientos sospechosos en las inmediaciones de una toma de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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Tras aproximarse al lugar, los uniformados aseguraron a Jeison Alberto Limón Martínez, de 33 años de edad y con domicilio en el municipio de García, Nuevo León, quien presuntamente realizaba maniobras relacionadas con la extracción ilegal de combustible.

$!Elementos de la Policía Estatal realizaron la detención durante recorridos de vigilancia sobre la carretera federal 40 Saltillo-Matamoros, en el municipio de Parras.
Elementos de la Policía Estatal realizaron la detención durante recorridos de vigilancia sobre la carretera federal 40 Saltillo-Matamoros, en el municipio de Parras. CORTESÍA

Durante la intervención también fue asegurado un tractocamión quinta rueda marca Kenworth, modelo T600, color blanco, así como un autotanque con la leyenda “Alfa Energy and Logistic”, unidad que presuntamente era utilizada para el almacenamiento y traslado del hidrocarburo sustraído.

Las autoridades informaron que tanto el detenido como las unidades aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el posible alcance de la operación ilícita.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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