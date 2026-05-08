De Monclova para el mundo: Dafne Quintero y Sebastián García van por el oro en el Mundial de Shanghái

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    De Monclova para el mundo: Dafne Quintero y Sebastián García van por el oro en el Mundial de Shanghái
    Dafne Quintero, Andrea Becerra y Sebastián García mantienen a México en la pelea por medallas dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026. FOTO: FACEBOOK/WORLD ARCHERY MÉXICO

La delegación mexicana mantiene protagonismo en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026, con presencia coahuilense en arco compuesto y recurvo rumbo a las finales del sábado

México volvió a colocarse en la pelea por las medallas dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026, una jornada marcada por el protagonismo de los especialistas en arco compuesto y por el cierre de actividad de los representantes tricolores en recurvo individual.

La coahuilense Dafne Quintero, originaria de Monclova, y Andrea Maya Becerra aseguraron presencia mexicana en el podio tras avanzar a las semifinales del arco compuesto femenil, instancia en la que se enfrentarán entre sí este sábado en China.

Becerra llegó a esta ronda después de superar a la estadounidense Kaylee Gurney por 147-146, mientras que Quintero firmó su pase tras vencer a la turca Defne Cakmak por el mismo marcador.

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Previamente, la monclovense también dejó en el camino a Ying Wang, de Hong Kong, y a las surcoreanas Jou Huang y Jungyoon Park, confirmando su regularidad en una temporada en la que ya había subido al podio por equipos.

El buen momento mexicano también se extendió a la rama varonil de arco compuesto, donde Sebastián García avanzó a semifinales tras imponerse al estadounidense James Lutz en flecha de desempate, luego de igualar 146-146 en cuartos de final. El mexicano enfrentará al danés Martin Damsbo.

En arco recurvo, la actividad mexicana llegó a su fin en las pruebas individuales. Ana Paula Vázquez, arquera originaria de Ramos Arizpe, cayó en cuartos de final ante la surcoreana Minhee Jang por 5-6, mientras que Alejandra Valencia también quedó eliminada ante Kang Chaeyoung, de Corea del Sur.

Con esos resultados terminó la participación tricolor en el recurvo individual femenil. En la rama varonil, el saltillense Matías Grande cerró su camino en la tercera ronda luego de caer 4-6 ante Li Mengqi, de China.

Aunque no pudo meterse a la zona de medallas, el coahuilense volvió a mantenerse como una de las cartas fuertes del recurvo mexicano dentro del circuito internacional.

La actuación mexicana en Shanghái llega después del bronce conseguido por Dafne Quintero, Andrea Becerra y Ana Sofía Hernández en la prueba de equipo compuesto femenil, donde vencieron 232-226 a Corea del Sur en el duelo por el tercer lugar. Ese resultado reforzó la presencia de México entre las potencias del arco compuesto.

Además de los puntos de ranking mundial, la Copa del Mundo de Shanghái tiene valor rumbo a la Gran Final del circuito, programada para el 12 y 13 de septiembre en Saltillo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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