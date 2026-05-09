POLITICÓN: Avanzan 27 mujeres en proceso para presidir el Instituto Electoral de Coahuila

No ocurre lo mismo, sin embargo, con las pensiones para adultos mayores, para cuyo pago recién se anunció el calendario y, al menos hasta ayer, no se había dicho que Coahuila vaya a ser una excepción. De hecho, de acuerdo con la información difundida, los pagos se estarían haciendo casi hasta el último día de campaña, pues las últimas letras programadas para ello tienen fecha de pago el 27 de mayo. ¿O será que ya no importa eso de que la entrega de apoyos se suspenda en el período de campañas?

No cabe duda que en eso de repartir “apoyos”, siempre cuenta el hecho de que las personas beneficiarias sean mayores de edad, es decir, que puedan votar. Y es que, según nos comentan, miles de beneficiarios coahuilenses de las becas escolares -esencialmente estudiantes de secundaria y preparatoria- se quedaron sin recibir las tarjetas mediante las cuales cobran el dinero que la Secretaría del Bienestar, ahora dirigida por Leticia Ramírez, les entrega de forma bimestral. Y es que ahora, iniciada la campaña del proceso para renovar el Congreso local, la oficina que las entrega ya ha bajado la cortina. Y no la subirá hasta después de que la gente vote.

III. OPERATIVO Y CLAUSURA

Luego de viralizarse el zafarrancho ocurrido en el bar “La Pispireta”, la autoridad municipal actuó con rapidez y realizó un operativo encabezado por la Dirección de Protección Civil de Saltillo, dependencia a cargo de Francisco Martínez Ávalos. Durante la revisión se detectaron diversas irregularidades relacionadas con medidas de seguridad y actualización de trámites, lo que derivó en la clausura del establecimiento. Así, el caso terminó confirmando parte de lo que ya se venía comentando en torno a la necesidad de reforzar la supervisión en este tipo de negocios nocturnos.

IV. REVISIÓN Y PREVENCIÓN

Y es que, más allá del caso particular de “La Pispireta”, el tema volvió a poner sobre la mesa la importancia de mantener revisiones permanentes en bares y centros nocturnos de la ciudad. Nos comentan que hechos como el ocurrido obligan a reforzar medidas preventivas, protocolos y cumplimiento de obligaciones para evitar situaciones de riesgo entre quienes acuden a estos espacios. Por eso, la expectativa ahora está puesta en que los operativos y revisiones continúen de manera constante.

V. YA HAY LISTA

Tal como se comentó en este espacio, finalmente fueron publicados los resultados del examen de conocimientos para la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila. Y aunque la convocatoria originalmente contemplaba el avance de 25 aspirantes, al final serán 27 mujeres las que continúen en el proceso, debido al empate registrado en la posición 25. Nos dicen que el dato también comenzó a generar especulaciones sobre los perfiles mejor posicionados. Encabezó la lista Karla Natividad González, actual consejera del Sistema Anticorrupción, seguida por Karla Victoria González, Clara Patricia Mujica, magistrada electoral, Martha Hilda Oyervides y Diana Yaneth Escobedo.

VI. LO QUE SIGUE

La siguiente etapa será el ensayo programado para el próximo 30 de mayo. Y aunque en el papel el proceso mantiene un carácter técnico, nos comentan que es justamente después de esta fase cuando comienzan a moverse las fichas políticas y los grupos de interés. Porque conforme se reduce la lista también empiezan las apuestas, los respaldos discretos y las operaciones para tratar de colocar a perfiles afines en posición de ventaja rumbo a la recta final.

VII. MAGISTRADA EN PANTALLA

Ya son varias las sesiones públicas del Tribunal Electoral de Coahuila en las que la escena se repite: mientras las magistradas Clara Mujica y Karla Félix Neira ocupan físicamente el pleno, a un costado aparece un monitor proyectando la imagen de la magistrada Gabriela Valencia, conectada a distancia. Nos dicen que el tema ya comenzó a generar molestia incluso dentro del propio entorno electoral, porque no se trata de una situación extraordinaria, sino de una práctica recurrente. Desde hace tiempo, además, se comenta la insistencia de la magistrada por mantener operación desde Torreón, ciudad donde tiene su residencia.

VIII. AUSENCIAS

La magistrada Valencia suele conectarse de manera remota desde Torreón o incluso desde otras ciudades, cuando asiste a eventos o actividades a las que es invitada. Nos comentan que la percepción de distancia no se limita a lo físico. Dentro del propio tribunal se habla de su incapacidad, al grado de requerir “ayuda” de la oficina de otra magistratura para elaborar proyectos, además de una afinidad con Morena que ya ni siquiera intenta disimular. Así, el monitor ya no solo proyecta su imagen... también refleja el desdén y el cinismo.