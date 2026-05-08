Voceador desafía la era digital desde un crucero en Saltillo y mantiene viva la tradición del periódico impreso

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    Voceador desafía la era digital desde un crucero en Saltillo y mantiene viva la tradición del periódico impreso
    Para conservar sus ventas utiliza estrategias de comparación de contenido frente a otros diarios. VANGUARDIA

Reconoció que el avance de plataformas digitales ha afectado la venta de periódicos impresos, pero eso no lo detiene

Ricardo Herrera es voceador del periódico VANGUARDIA desde hace 18 años y desde entonces se desempeña en el crucero de la Alberca Olímpica en Saltillo, donde afirma que la comparación con la competencia es clave en la venta del periódico impreso.

Antes de dedicarse a la venta de periódicos, Herrera trabajó en la paletería de la familia Cornejo y posteriormente emprendió su propio negocio de helados y bolis.

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“Yo ya me dediqué por mi propia cuenta y me fue bien, luego ya se enfermaron los muchachos y me enfermé yo de mis ojos y empecé a vender mis congeladores y mi nevera”, relató.

Fue ahí que en el año 2008 llegó a esta casa editorial por iniciativa propia al solicitar una oportunidad de empleo para vender ejemplares en la calle.

“Yo me ofrecí solo a que me dieran trabajo ahí. Entonces me dice el jefe que sí. Yo vendía dulces, bolis y semillas y me dijo que sí podía”, expuso.

Sus primeros pasos en la profesión fueron con la venta del periódico Extra y bajo la guía de una compañera de trabajo quien le mostró las dinámicas del gremio.

“Claudia fue la que me enseñó a vocear. Ella vendía antes ahí y la cambiaron a la comandancia. Me enseñó a vocear, a exhibir y a hacer entregas a domicilio. Me ayudaban mis hijos y de vez en cuando se me acababa el paquete y me llevaban más de circulación. Me dio para sacar adelante a mis hijos”, señaló.

Dentro de su trayectoria, Ricardo Herrera destacó que realizó entregas diarias a personajes de la vida pública y política que laboraban en instituciones cercanas.

“Muchos fueron falleciendo con lo del COVID y muchos se pensionaron, entonces me bajaron los entrego ahí en la SEP y en Región Sur”, expuso.

A pesar de padecer una discapacidad visual, el trabajador aseguró que mantiene su compromiso de dar el mejor trato posible a los clientes que transitan por su punto de venta.

El voceador reconoció que el avance de la tecnología y el uso de plataformas digitales han impactado de manera directa en la circulación de los impresos.

Agregó que la transición digital afectó sus ingresos, pues anteriormente contaba con el apoyo de sus hijos, quienes ahora ya realizaron su vida de forma independiente.

En ese sentido, Herrera mencionó que actualmente la mayoría de sus clientes son personas mayores que conservan el gusto por la lectura física o padres de familia con tareas escolares.

Para mantener sus ventas ante la competencia de otros diarios, el entrevistado afirmó que aplica estrategias de comparación de contenido con sus clientes.

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“Les digo ‘compare el de él y compare el mío. El mío es de 10 pesos y si no le gusta, yo mismo se lo obsequio y otro día si le convence, me busca’”, explicó.

El voceador afirmó que la relación con el lector no siempre es sencilla, pues en ocasiones los ciudadanos muestran su descontento por el tipo de noticias publicadas.

Finalmente, Herrera agradeció el apoyo brindado por directivos de la empresa como Armando Castilla Galindo y la oportunidad de trabajar durante casi dos décadas en el ramo.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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