¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’

El muy querido Juan Gabriel visitó Saltillo en espíritu a través de la presentación de Ángel Socarro, quien nos deleitó con la increíble presentación ‘Una noche más con el Divo’ el 7 de mayo, en el Paraninfo del Ateneo Fuente. Con este icónico evento, las madres saltillenses inauguraron oficialmente la temporada de su festejo. Sin duda alguna, las y los asistentes presenciaron el regreso de uno de los personajes más inolvidables del mundo artístico nacional, pues la voz de Socarro nos trasladó tiempo atrás con la reinterpretación de himnos, iniciando la noche con ‘¿Por qué me haces llorar?’, seguida de ‘Así fue’, en la que el público seguramente se emocionó al sonar de las trompetas. Posteriormente vino ‘Mi fracaso’, ‘Siempre en mi mente’ y ‘La Diferencia’.

Si bien se trató de un homenaje a Juan Gabriel por parte del artista chihuahuense, cabe destacar que esa noche todos fuimos protagonistas: la banda, el mariachi, los coristas y claro, el público, convirtiendo la presentación en una verdadera fiesta. El concierto continuó con los temas ‘Tu abandono’, ‘Inocente pobre amigo’, ‘Costumbre’, ‘Caray’ y ‘Me gustas mucho’. Como en muchos eventos de este tipo, el intérprete indujo un ambiente de nostalgia al revelar que esta presentación sucedió un día después de que su sobrino pequeño falleció de cáncer. Con este sentimiento, cantó ‘Lágrimas y lluvia’, seguida de ‘Amor eterno’, con la que los presentes terminaron con nudos en la garganta.

Después permeó esa alegría que emitía Juan Gabriel con sus canciones. ‘Tus ojos mexicanos lindos’, ‘He venido a pedirte perdón’, ‘La frontera’, ‘Buenos días Señor Sol’, ‘No tengo dinero’, ‘¿Qué te vas?’ formaron parte del repertorio de Socarro. Alrededor de las 22:00 horas, el intérprete bajó a convivir con su público que, para entonces, estaba de pie bailando entre las butacas. Entre fotografías, risas y aplausos, la fiesta continuó. Letras como ‘Lástima es mi mujer’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘Yo no nací para amar’, ‘Te lo pido por favor’ y ‘Querida’ también pusieron a cantar a todos. Y, por supuesto, en medio de todo, Ángel Socorro dedicó ‘Las mañanitas’ a las madres saltillenses, que estarán de fiesta todo el fin de semana.

“¿Valió la pena (el show)?”, cuestionó el chihuahuense. A lo que el público respondió que “Sí”, emocionados por revivir la voz de ‘el Divo’. La noche cerró con broche de oro, cuando el cantante interpretó ‘El noa-noa’ entre luces, aplausos y bailes... sin embargo, la gente pidió una última canción y ¡obtuvo dos más! Socarro, que ya se había retirado del escenario complació a Saltillo con ‘No se ha dado cuenta’ y ‘Hasta que te conocí’. La gente disfrutó de esta fiesta en homenaje a una de las grandes voces que será recordada por siempre. Dentro de todo este contexto, una de las asistentes, Patricia Álvarez, contó a VANGUARDIA que “fue algo maravilloso, nos divertimos muchísimo. Yo creo que esto no pasa de moda, desde los más chiquitos hasta los más grandes, yo creo que aún se divierten con esta música”.