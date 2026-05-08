¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’

¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

El Paraninfo del Ateneo fue el lugar donde revivió la voz del inolvidable Juan Gabriel para deleitarnos con un gran repertorio que incluyó éxitos sonoros como ‘¿Por qué me haces llorar?’, ‘Caray’ y ‘El noa-noa’

Show
/ 8 mayo 2026
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El muy querido Juan Gabriel visitó Saltillo en espíritu a través de la presentación de Ángel Socarro, quien nos deleitó con la increíble presentación ‘Una noche más con el Divo’ el 7 de mayo, en el Paraninfo del Ateneo Fuente. Con este icónico evento, las madres saltillenses inauguraron oficialmente la temporada de su festejo.

Sin duda alguna, las y los asistentes presenciaron el regreso de uno de los personajes más inolvidables del mundo artístico nacional, pues la voz de Socarro nos trasladó tiempo atrás con la reinterpretación de himnos, iniciando la noche con ‘¿Por qué me haces llorar?’, seguida de ‘Así fue’, en la que el público seguramente se emocionó al sonar de las trompetas. Posteriormente vino ‘Mi fracaso’, ‘Siempre en mi mente’ y ‘La Diferencia’.

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$!El Paraninfo del Ateneo Fuente fue lugar del reencuentro con la figura de Juan Gabriel.
El Paraninfo del Ateneo Fuente fue lugar del reencuentro con la figura de Juan Gabriel. VANGUARDIA | HOMERO SÁNCHEZ

Si bien se trató de un homenaje a Juan Gabriel por parte del artista chihuahuense, cabe destacar que esa noche todos fuimos protagonistas: la banda, el mariachi, los coristas y claro, el público, convirtiendo la presentación en una verdadera fiesta.

El concierto continuó con los temas ‘Tu abandono’, ‘Inocente pobre amigo’, ‘Costumbre’, ‘Caray’ y ‘Me gustas mucho’.

Como en muchos eventos de este tipo, el intérprete indujo un ambiente de nostalgia al revelar que esta presentación sucedió un día después de que su sobrino pequeño falleció de cáncer. Con este sentimiento, cantó ‘Lágrimas y lluvia’, seguida de ‘Amor eterno’, con la que los presentes terminaron con nudos en la garganta.

$!Se cantaron grandes éxitos sonoros como ‘¿Por qué me haces llorar?’, ‘Caray’ y ‘El noa-noa’.
Se cantaron grandes éxitos sonoros como ‘¿Por qué me haces llorar?’, ‘Caray’ y ‘El noa-noa’. VANGUARDIA | HOMERO SÁNCHEZ

Después permeó esa alegría que emitía Juan Gabriel con sus canciones. ‘Tus ojos mexicanos lindos’, ‘He venido a pedirte perdón’, ‘La frontera’, ‘Buenos días Señor Sol’, ‘No tengo dinero’, ‘¿Qué te vas?’ formaron parte del repertorio de Socarro.

Alrededor de las 22:00 horas, el intérprete bajó a convivir con su público que, para entonces, estaba de pie bailando entre las butacas. Entre fotografías, risas y aplausos, la fiesta continuó.

Letras como ‘Lástima es mi mujer’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘Yo no nací para amar’, ‘Te lo pido por favor’ y ‘Querida’ también pusieron a cantar a todos. Y, por supuesto, en medio de todo, Ángel Socorro dedicó ‘Las mañanitas’ a las madres saltillenses, que estarán de fiesta todo el fin de semana.

$!Ángel Socarro felicitó a las mamás saltillenses por el 10 de mayo.
Ángel Socarro felicitó a las mamás saltillenses por el 10 de mayo. VANGUARDIA | HOMERO SÁNCHEZ

“¿Valió la pena (el show)?”, cuestionó el chihuahuense. A lo que el público respondió que “Sí”, emocionados por revivir la voz de ‘el Divo’.

La noche cerró con broche de oro, cuando el cantante interpretó ‘El noa-noa’ entre luces, aplausos y bailes... sin embargo, la gente pidió una última canción y ¡obtuvo dos más! Socarro, que ya se había retirado del escenario complació a Saltillo con ‘No se ha dado cuenta’ y ‘Hasta que te conocí’.

La gente disfrutó de esta fiesta en homenaje a una de las grandes voces que será recordada por siempre. Dentro de todo este contexto, una de las asistentes, Patricia Álvarez, contó a VANGUARDIA que “fue algo maravilloso, nos divertimos muchísimo. Yo creo que esto no pasa de moda, desde los más chiquitos hasta los más grandes, yo creo que aún se divierten con esta música”.

$!El público se sorprendió con la voz de Ángel Socarro.
El público se sorprendió con la voz de Ángel Socarro. VANGUARDIA | HOMERO SÁNCHEZ

Mientras que Bárbara Pérez contó: “Me encantó todo el show que hacen los músicos, wow con esos músicos. Es de los mejores shows que he visto de Juan Gabriel y, para mí, que es por los grandes músicos que trae, por los grandes coristas, el mariachi fabuloso. O sea es un show más parecido a lo que hace Juan Gabriel. Me encantó”.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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