Saraperos cae ante Dorados: Reacción insuficiente de Saltillo en la serie

Saraperos de Saltillo volvió a sufrir en el arranque de una serie clave dentro de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de caer 11-8 ante los Dorados de Chihuahua en el Estadio Monumental, resultado que dejó a la Nave Verde con marca de 4 triunfos y 14 derrotas.

El equipo saltillense mostró reacción ofensiva, pero volvió a pagar caro los errores defensivos, el descontrol desde la loma y un cuarto inning que terminó por marcar el rumbo del encuentro. Aunque Saraperos se mantuvo con vida hasta la última entrada, el castigo recibido a media noche fue demasiado pesado para revertirlo.

Saltillo tomó ventaja en la segunda entrada con cuadrangular solitario de Fernando Villegas, quien conectó su primer jonrón de la campaña para poner el 1-0. Sin embargo, Dorados respondió de inmediato en el cierre del mismo episodio con carreras producidas por Andrelton Simmons y Justin Connell, suficientes para darle la vuelta al marcador.