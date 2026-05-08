Saraperos cae ante Dorados: Reacción insuficiente de Saltillo en la serie
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La Nave Verde perdió 11-8 en el primero de la serie ante Chihuahua, pese a una ofensiva que conectó cuatro jonrones y volvió a pelear hasta la novena entrada
Saraperos de Saltillo volvió a sufrir en el arranque de una serie clave dentro de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de caer 11-8 ante los Dorados de Chihuahua en el Estadio Monumental, resultado que dejó a la Nave Verde con marca de 4 triunfos y 14 derrotas.
El equipo saltillense mostró reacción ofensiva, pero volvió a pagar caro los errores defensivos, el descontrol desde la loma y un cuarto inning que terminó por marcar el rumbo del encuentro. Aunque Saraperos se mantuvo con vida hasta la última entrada, el castigo recibido a media noche fue demasiado pesado para revertirlo.
Saltillo tomó ventaja en la segunda entrada con cuadrangular solitario de Fernando Villegas, quien conectó su primer jonrón de la campaña para poner el 1-0. Sin embargo, Dorados respondió de inmediato en el cierre del mismo episodio con carreras producidas por Andrelton Simmons y Justin Connell, suficientes para darle la vuelta al marcador.
El momento más complicado llegó en la cuarta baja. Chihuahua armó un rally que combinó bases por bolas, imparables y errores defensivos de la Nave Verde. Leobaldo Piña, Joel Flores y Mark Contreras empujaron carreras antes de que Brainer Bonaci conectara jonrón de tres anotaciones por el jardín derecho para ampliar la ventaja a 8-1.
Saraperos intentó reaccionar en la quinta con poder. Thairo Estrada pegó cuadrangular de dos carreras y Christian Villanueva añadió otro batazo de vuelta entera para acercar a Saltillo 8-4. Pero Dorados volvió a responder en la parte baja, aprovechando el descontrol del relevo y una pifia defensiva para fabricar tres carreras más y colocar el 11-4.
La ofensiva saltillense no dejó de pelear. En la séptima, Estrada produjo con sencillo, Villanueva elevó de sacrificio y Brandon Villarreal anotó para acercar a la Nave Verde. Ya en la novena, Saltillo sumó una más con rodado para doble play de Estrada y otro jonrón de Villanueva, su segundo del juego, que puso el marcador definitivo 11-8.
Villanueva fue una de las figuras ofensivas de Saraperos al terminar con dos cuadrangulares y varias carreras producidas, mientras que Thairo Estrada también respondió con jonrón y sencillo productor. Pese a ello, la Nave Verde no pudo compensar el daño temprano ni los errores que abrieron la puerta al ataque chihuahuense.
El segundo juego de la serie entre Saraperos de Saltillo y Dorados de Chihuahua se disputará este sábado a las 6:00 de la tarde, nuevamente en el Estadio Monumental, donde la Nave Verde buscará cortar su mal momento y evitar una nueva serie perdida.