Colegios particulares de Saltillo descartan recortar el ciclo escolar

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    Colegios particulares de Saltillo descartan recortar el ciclo escolar
    Colegios particulares de Saltillo comenzaron a informar a padres de familia que mantendrán sus clases y actividades conforme al calendario escolar originalmente establecido. ARCHIVO

Instituciones privadas mantendrían clases hasta julio mientras continúa la incertidumbre sobre el calendario oficial

Ante la incertidumbre generada por la posible modificación al calendario escolar y el eventual adelanto del cierre de clases al 5 de junio, diversos colegios particulares de Saltillo han comenzado a informar a padres de familia que no contemplan aplicar un recorte al ciclo escolar.

Luego del anuncio realizado por la Secretaría de Educación Pública y de las posteriores declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que la medida aún no está definida, instituciones privadas han optado por mantener las actividades conforme al calendario originalmente establecido.

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Padres de familia de colegios privados señalaron que escuelas como Colegio Norte y Colegio Vivir les han comunicado que las clases continuarán normalmente hasta las fechas previstas para julio.

En el caso de Harmony School, la institución envió un mensaje a su comunidad educativa en el que informó que, derivado del comunicado emitido por autoridades educativas, prácticamente se mantiene el mismo calendario de cierre escolar que ya había sido compartido previamente.

Mientras algunas instituciones privadas ya adelantaron su postura, otros colegios permanecen a la espera de que exista una definición oficial sobre el calendario escolar y posibles ajustes para el cierre del ciclo 2025-2026.

La falta de certeza ha provocado inquietud entre padres de familia, especialmente por temas relacionados con graduaciones, organización familiar y actividades académicas programadas para las próximas semanas.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Coahuila ha reiterado que no ha recibido una notificación oficial sobre cambios al calendario escolar, por lo que las actividades continúan desarrollándose con normalidad en el estado.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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