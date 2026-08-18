Detienen en Ramos Arizpe a conductor de camioneta robada con violencia en Nuevo León

Gracias a la coordinación entre autoridades de Nuevo León y Coahuila, se logró localizar y asegurar en Ramos Arizpe una camioneta reportada como robada con violencia el pasado domingo en Guadalupe, Nuevo León. El conductor, identificado como Mario ‘N’, de 39 años, también fue detenido con apoyo de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) y mediante la coordinación con corporaciones municipales.

De acuerdo con la información disponible, tras el robo se emitieron alertas a estados vecinos para tratar de localizar la unidad. Fue durante la noche del lunes cuando las autoridades ubicaron el vehículo en Ramos Arizpe y realizaron la detención. Mario ‘N’ quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. La camioneta fue trasladada a un corralón en espera de que el propietario realice los trámites para recuperarla. LO DESPOJARON DE LA CAMIONETA El robo ocurrió alrededor de las 21:45 horas del domingo, cuando dos hombres armados despojaron a Pablo, de 35 años, de una Toyota Tundra Híbrida modelo 2026 en el exterior de una sucursal bancaria de la colonia Libertad, en Guadalupe.