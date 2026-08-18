Detienen en Ramos Arizpe a conductor de camioneta robada con violencia en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La Toyota Tundra había sido despojada a un hombre por sujetos armados la noche del domingo en Guadalupe; fue localizada un día después en Coahuila
Gracias a la coordinación entre autoridades de Nuevo León y Coahuila, se logró localizar y asegurar en Ramos Arizpe una camioneta reportada como robada con violencia el pasado domingo en Guadalupe, Nuevo León.
El conductor, identificado como Mario ‘N’, de 39 años, también fue detenido con apoyo de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) y mediante la coordinación con corporaciones municipales.
De acuerdo con la información disponible, tras el robo se emitieron alertas a estados vecinos para tratar de localizar la unidad. Fue durante la noche del lunes cuando las autoridades ubicaron el vehículo en Ramos Arizpe y realizaron la detención.
Mario ‘N’ quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. La camioneta fue trasladada a un corralón en espera de que el propietario realice los trámites para recuperarla.
LO DESPOJARON DE LA CAMIONETA
El robo ocurrió alrededor de las 21:45 horas del domingo, cuando dos hombres armados despojaron a Pablo, de 35 años, de una Toyota Tundra Híbrida modelo 2026 en el exterior de una sucursal bancaria de la colonia Libertad, en Guadalupe.
Según el reporte, el afectado salió del banco ubicado sobre la calle 10 de Mayo, en el cruce con Linares, y se dirigía hacia su vehículo cuando dos hombres se aproximaron.
Uno de ellos se colocó del lado del conductor, sacó un arma de fuego y le ordenó descender de la camioneta. El segundo permaneció del lado del copiloto y también habría portado un arma corta.
Los sujetos exigieron las llaves y, tras obtenerlas, abordaron la unidad y huyeron del lugar.
El afectado pidió ayuda posteriormente a una agente de la Policía Municipal de Guadalupe. Durante las labores para localizar el vehículo se revisaron registros de corralones y del sistema C5, además de emitir alertas a autoridades de estados vecinos.
La coordinación permitió localizar la camioneta la noche siguiente en Ramos Arizpe, donde quedó asegurada para posteriormente ser entregada a su propietario.