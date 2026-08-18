Investigan en Acuña ataque contra dos gatitos; menores de 13 y 14 años estarían involucrados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Dos gatos murieron tras un presunto ataque dentro de una vivienda; la Defensoría Animalista de La Laguna difundió el caso y pidió fortalecer las acciones contra el maltrato animal.
ACUÑA, COAH.- Un caso de presunto maltrato animal ocurrido en Acuña, Coahuila, generó indignación entre organizaciones defensoras de los animales, luego de que dos gatos murieran tras ser atacados dentro de una propiedad privada. En los hechos estarían involucrados, de acuerdo con los primeros reportes, menores de 13 y 14 años.
El caso fue difundido por la Defensoría Animalista de La Laguna, que señaló que los adolescentes presuntamente ingresaron sin autorización a la vivienda de una adulta mayor y agredieron a sus mascotas.
De acuerdo con la información oficial dada a conocer hasta el momento, los hechos estarían relacionados con una discusión que los menores habrían sostenido previamente con la propietaria del domicilio. Posteriormente, presuntamente ingresaron al inmueble y atacaron a los animales.
El alcalde de Acuña, Emilio De Hoyos, confirmó mediante un comunicado que las autoridades tuvieron conocimiento del caso durante el sábado, luego de que se recibiera un reporte relacionado con amenazas contra la mujer y la agresión a sus mascotas.
Ante el llamado de auxilio, elementos de la Seguridad Pública Municipal de Acuña realizaron las primeras diligencias para ubicar al presunto responsable. La persona señalada fue localizada y puesta a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la investigación.
Una de las circunstancias que mayor indignación ha provocado es que, después de la agresión, los restos de los animales habrían sido colocados frente al domicilio de su propietaria.
El caso permanece bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron y cuáles son las acciones legales que pueden emprenderse por el presunto maltrato y muerte de los animales.
La situación también provocó una reacción entre activistas animalistas, quienes demandaron que las autoridades den seguimiento al caso y que, cuando menores de edad estén involucrados en agresiones de esta naturaleza, también exista atención y responsabilidad por parte de sus padres o tutores.
CASO LLEGA A ACTIVISTAS NACIONALES
El activista Alexs Ventura difundió el caso en redes sociales y expresó su indignación por la muerte de los dos gatos. En su publicación afirmó que los animales fueron atacados dentro de una vivienda y cuestionó la actuación de las autoridades ante la situación.
Ventura también señaló que, según la información que recibió, los menores habrían sido liberados debido a su edad, por lo que hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para revisar el caso y garantizar que se investiguen los hechos.
Las organizaciones defensoras de los animales insistieron en la necesidad de fortalecer las acciones contra el maltrato animal y de promover una mayor concientización entre las familias, particularmente cuando este tipo de conductas involucran a adolescentes.
Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las medidas que correspondan conforme a la legislación aplicable.