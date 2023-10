Detrás del lente, artista retrata la identidad de Saltillo a través de la moda en la exposición ‘Poser’

Kawasaki, cuya carrera incluye proyectos que integran a la sociedad, como videos de marchas y videoclips musicales para artistas, ha dado un paso más allá al presentar su exposición “Poser”.

Esta exhibición se sumerge en la exploración de cómo la moda y los elementos visuales pueden ser utilizados para empoderar a las personas y promover la diversidad de identidad. En “Poser”, la elección de indumentaria, ropa, peinado, maquillaje y tatuajes se convierte en una declaración de individualidad.

POSER COMO EMPODERAMIENTO DE LA INDIVIDUALIDAD

Kawasaki, quien tiene siete años de experiencia como fotógrafa y experiencia como directora de video, compartió sus pensamientos sobre “Poser” y su enfoque artístico en entrevista para VANGUARDIA:

¿Qué te inspiró a crear la exposición fotográfica “Poser” y cuál es el mensaje central que deseas transmitir a través de ella?

Me inspira la curiosidad sobre el comportamiento humano en la sociedad. Nuestra forma de vestir es una forma de comunicación no verbal, a veces no somos conscientes de la forma en que nos relacionamos con el exterior. El mensaje central de “Poser” es aceptar la diversidad de identidades para abrazar la identidad propia. Me interesa que las personas que la vean se sientan empoderadas con su propia identidad.