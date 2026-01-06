Deuda de AHMSA triplica valor de sus activos y amenaza recuperación de acreedores públicos

MONCLOVA, COAH.- La situación financiera de Altos Hornos de México (AHMSA) mantiene en alerta a autoridades federales y acreedores, luego de confirmarse que la deuda total de la acerera asciende a 61 mil millones de pesos, una cifra que casi triplica el valor estimado de sus activos, fijado en mil 127 millones de dólares, equivalentes a poco más de 22 mil millones de pesos.

Esta marcada disparidad entre pasivos y avalúo ha encendido focos rojos en el proceso de comercialización de la empresa, ya que podría dejar en situación de vulnerabilidad a dependencias públicas y acreedores comunes, con escasas probabilidades de recuperar los recursos adeudados.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el mayor impacto recaería sobre el Gobierno Federal, que enfrentaría un posible quebranto de hasta 17 mil millones de pesos en caso de que AHMSA sea vendida al valor de referencia establecido. Ello, debido a que los créditos fiscales ocupan una posición secundaria en el orden de prelación de pagos establecido en el concurso mercantil.

La deuda de la siderúrgica se encuentra distribuida entre distintos sectores. Un monto cercano a los 17 mil millones de pesos corresponde a adeudos con dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Infonavit, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Fonacot. A ello se suman 21 mil millones de pesos a trabajadores y proveedores, así como 22 mil millones de pesos con seis acreedores financieros.

Entre estos últimos destacan Cargill Financial Services y Banca Afirme, que concentran casi el 90 por ciento de las líneas de producción como garantía de sus créditos. Al contar con garantía real, estos acreedores preferentes tienen asegurado el pago con el total de los activos de la empresa, por lo que su aval ha sido determinante para avanzar en la subasta de los bienes hipotecados.

El avalúo de AHMSA y de su filial Minosa fue realizado por la firma Organización Levin, que determinó un valor conjunto de mil 326 millones de dólares. Con base en este cálculo, el precio mínimo de venta en subasta se estableció en el 85 por ciento de dicha cifra, es decir, mil 127 millones de dólares, un monto que resulta muy inferior al total de pasivos, los cuales superan los 3 mil millones de dólares.

A este escenario se suma que los potenciales compradores no solo deberán cubrir el costo de adquisición, sino también destinar alrededor de mil 500 millones de dólares adicionales para labores de mantenimiento, rehabilitación y modernización de las líneas de producción de placa y lámina, de acuerdo con estimaciones de la sindicatura.

Bajo el marco legal del concurso mercantil, el orden de pagos prioriza primero a los trabajadores con créditos preferentes, posteriormente a los acreedores con garantía real, seguidos de los trabajadores con créditos no preferentes, y finalmente a los acreedores comunes y subordinados. Esta jerarquía reduce significativamente las posibilidades de que dependencias públicas y otros acreedores comunes recuperen los recursos comprometidos, profundizando la incertidumbre en torno al futuro financiero de la emblemática siderúrgica.