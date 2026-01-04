Subasta de AHMSA inicia el 6 de enero; audiencia final será el 30

Las autoridades del Concurso Mercantil informaron el calendario oficial del proceso de liquidación de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa), el cual contempla una serie de etapas legales previas a la subasta que definirá la venta del complejo a nuevos dueños.

De acuerdo con lo establecido, el procedimiento iniciará el martes 6 de enero con la publicación de la convocatoria dirigida a los interesados en adquirir la unidad productiva integrada por la siderúrgica y la minera, ambas ubicadas en la Región Centro de Coahuila. El Juzgado Segundo Especializado en Concursos Mercantiles detalló que el calendario incorpora modificaciones planteadas por el síndico del proceso, Víctor Aguilera Gómez.

El 14 de enero vencerá el plazo para que los posibles compradores presenten sus cartas de intención y ofertas económicas en sobre cerrado, requisito indispensable para participar en la audiencia de subasta. Posteriormente, el viernes 16 de enero se realizará la preclasificación de los postores, una etapa que podría extenderse durante el fin de semana, con notificación de resultados programada para el 18 de enero.

Tras esta etapa, el 22 de enero concluirá el plazo para presentar impugnaciones contra la preclasificación, mientras que el lunes 26 de enero será la fecha límite para que el síndico resuelva las apelaciones. El dirigente del Sindicato Democrático, Ismael Leija, explicó que el 27 de enero se notificará a los interesados el resultado de las inconformidades promovidas por quienes hayan sido excluidos como postores.

El calendario establece que el 28 de enero vencerá el plazo para exhibir la garantía de seriedad, equivalente al 10 por ciento del monto ofertado por AHMSA-MINOSA, además de la documentación que acredite la personalidad jurídica de los participantes. Finalmente, la audiencia de subasta se llevará a cabo el 30 de enero en la sede del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México.

Durante dicha audiencia, el Juzgado Segundo Especializado en Concursos Mercantiles dará lectura en voz alta a las ofertas recibidas en sobre cerrado y abrirá rondas para mejorar la propuesta económica más alta, hasta llegar a la asignación definitiva.

AHMSA y Minosa serán subastadas como una sola unidad productiva, con una puja de salida fijada en 884 millones 218 mil dólares, equivalente al 75 por ciento de su valor real, estimado en mil 326 millones 327 mil 130 dólares, de acuerdo con el avalúo aprobado por la autoridad judicial. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles avaló tanto la valuación de los activos como la venta conjunta, una decisión considerada clave para avanzar en el proceso concursal.