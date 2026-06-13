Devuelven la visión a más de mil coahuilenses mediante jornadas oftalmológicas gratuitas

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Coahuila
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    Devuelven la visión a más de mil coahuilenses mediante jornadas oftalmológicas gratuitas
    Más de mil personas de distintas regiones de Coahuila fueron beneficiadas con procedimientos especializados para recuperar su salud visual. CORTESÍA

Estrategia interinstitucional fortalece la autonomía y eleva el bienestar de personas en condición vulnerable en distintas regiones

Recuperar la capacidad de ver significa mucho más que corregir un problema de salud: representa la posibilidad de volver a realizar actividades cotidianas con independencia, seguridad y dignidad. Bajo esa premisa, el Gobierno de Coahuila mantiene una amplia estrategia de atención visual que este año permitirá beneficiar a más de mil personas mediante procedimientos especializados.

A través de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud, el DIF Coahuila, la estrategia Mejora, el Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal y Estatal, así como los gobiernos municipales, se desarrollan las Jornadas Estatales de Cirugías de Cataratas en diversas regiones de la entidad.

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La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que la coordinación entre instituciones ha sido clave para acercar servicios médicos de alta especialidad a personas que, en muchos casos, enfrentan dificultades económicas para acceder a este tipo de tratamientos.

$!Las jornadas se desarrollaron en Saltillo, Piedras Negras y Nueva Rosita mediante un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones.
Las jornadas se desarrollaron en Saltillo, Piedras Negras y Nueva Rosita mediante un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones. CORTESÍA

“Recuperar la vista representa también recuperar seguridad, independencia y una mejor calidad de vida para muchas personas y sus familias. Seguiremos trabajando para acercar atención médica a quienes más lo necesitan”, expresó.

Asimismo, recordó que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas la salud de las familias coahuilenses constituye una prioridad, por lo que se impulsan programas orientados a reducir las barreras de acceso a servicios especializados.

$!La estrategia está dirigida a pacientes diagnosticados con cataratas que requieren atención médica especializada.
La estrategia está dirigida a pacientes diagnosticados con cataratas que requieren atención médica especializada. CORTESÍA

UNA OPORTUNIDAD PARA TRANSFORMAR VIDAS

Las jornadas están dirigidas a pacientes previamente diagnosticados con cataratas, padecimiento que afecta progresivamente la visión y limita la autonomía de quienes lo padecen.

Durante la actual edición se contempla la realización de más de mil procedimientos quirúrgicos en beneficio de habitantes de distintas regiones del estado.

En la Región Sureste, las intervenciones se llevaron a cabo entre el 18 y el 23 de mayo en el Centro Estatal del Adulto Mayor, en Saltillo, donde fueron atendidas 542 personas provenientes de Saltillo, Ramos Arizpe, Parras y General Cepeda.

$!Autoridades estatales destacaron que recuperar la visión permite mejorar la independencia y calidad de vida de los beneficiarios.
Autoridades estatales destacaron que recuperar la visión permite mejorar la independencia y calidad de vida de los beneficiarios. CORTESÍA

Posteriormente, del 1 al 5 de junio, las jornadas llegaron al Hospital General de Piedras Negras, donde 250 pacientes de la Región Norte recibieron atención especializada.

Mientras tanto, en la Región Carbonífera, las cirugías se realizaron del 8 al 10 de junio en el Hospital General de Nueva Rosita, beneficiando a 282 personas.

La suma de esfuerzos institucionales ha permitido que, durante los últimos años, un total de 4 mil 313 coahuilenses recuperen o mejoren significativamente su salud visual mediante este programa.

Con estas acciones, las autoridades estatales buscan no solo atender una necesidad médica, sino también contribuir a que las personas recuperen independencia, movilidad y mejores condiciones para desarrollarse plenamente en su entorno familiar y social.

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