¿Quién es Kirill Basin? Candidato demócrata al Congreso de Hawái arrestado tras un altercado en la playa

El incidente se produce pocos días antes de las primarias demócratas de Hawái, que se celebrarán el 8 de agosto.

Kirill Basin, candidato demócrata al segundo distrito congresional de Hawái , ha sido noticia tras su arresto después de un altercado en una playa de Maui. La policía acusó al aspirante al Congreso, de 40 años, de amenazar a un hombre con un cuchillo después de que una discusión por la música alta se convirtiera en una pelea.

En videos que circulan en redes sociales, se ve a Basin discutiendo con bañistas en la playa de Keawakapu, en el sur de Kihei, vistiendo solo ropa interior. En uno de los clips, se le ve confrontando a varias personas después de que un hombre de 61 años supuestamente le pidiera que bajara el volumen de su música.

Las autoridades arrestaron posteriormente a Basin por dos cargos de amenazas terroristas en primer grado. Su fianza se fijó en un millón de dólares.

Según Ballotpedia, Kirill Basin es un candidato demócrata que aspira a ser elegido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el segundo distrito congresional de Hawái. Se enfrenta a la actual representante demócrata Jill Tokuda en las primarias del partido, que se celebrarán el 8 de agosto. Las elecciones generales están programadas para el 3 de noviembre.

Basin ha mantenido una presencia activa en línea durante su campaña. Su perfil de LinkedIn lo describe como candidato al Congreso y empresario. Su campaña se ha centrado en la reforma gubernamental y la rendición de cuentas pública.

Según su página web de campaña, Basin se mudó a Maui durante la pandemia de COVID-19 y desde entonces ha vivido en Hāna, Pāʻia y Waikapū. Afirma haber estudiado derecho, haber sido director de operaciones de una empresa de atención médica con aproximadamente 3000 empleados, haber gestionado adquisiciones institucionales y actualmente posee un negocio en Maui.

Basin también tiene un hijo llamado Kozimir y entró en política para dar a los residentes una mayor voz en el gobierno.

¿Qué ocurrió en la playa de Keawakapu?Según el New York Post, que cita a testigos y grabaciones de vídeo, la disputa comenzó cuando otro bañista le pidió a Basin que bajara el volumen de su música.

Los videos mostraron a Basin discutiendo con varias personas antes de retar a un hombre a pelear. Durante el enfrentamiento, Basin supuestamente tomó una silla de playa e intentó golpear a otra persona con ella.

Antes de que Basin pudiera reaccionar, el hombre más corpulento le dio un puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente. Según los informes, un video muestra al hombre frotándole el pecho a Basin hasta que recuperó el conocimiento. «Cuida tu maldita boca, muchacho haole», le dijo a Basin después de que despertara.

Según testigos, Basin regresó tras recuperar la consciencia y continuó increpando al hombre. El New York Post informó que, presuntamente, Basin corrió hacia él gritándole: «¡Vamos, cabrón!», y lo amenazó con que iría a la cárcel.

La policía alegó posteriormente que sacó un cuchillo y lo amenazó. Las autoridades indicaron que el cuchillo fue recuperado más tarde después de que Basin supuestamente lo arrojara al agua.