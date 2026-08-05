Una intimidante unidad de misiles norcoreana se despliega en Rusia para la guerra en Ucrania

Ucrania tiene una gran escasez de sistemas de defensa aérea de alta tecnología, y Rusia ha intentado aprovechar esta situación utilizando más misiles balísticos, que son particularmente difíciles de derribar.

Una unidad de misiles norcoreana ha comenzado a desplegarse en el oeste de Rusia y podría estar equipada con 120 misiles balísticos y seis lanzadores para ataques contra Ucrania, según informó un funcionario de la agencia de inteligencia militar de Ucrania.

Rusia ha lanzado decenas de misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania desde finales de 2023, pero el despliegue de fuerzas de misiles norcoreanas supondría una ampliación de la ya extensa cooperación militar entre Moscú y Pyongyang.

Andrii Cherniak, de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, declaró que Rusia planeaba instalar una unidad de misiles compuesta por unos 90 efectivos norcoreanos en la región de Voronezh, en el oeste de Rusia, dentro de su 112.ª Brigada de Misiles.

Pyongyang ya ha enviado a Rusia un nuevo lote de 40 misiles KN-23 y KN-24, junto con personal, pero la configuración del despliegue y el número total de misiles se ultimarán en las conversaciones de alto nivel del próximo mes, afirmó.

Rusia prevé que el despliegue incluya 120 misiles balísticos norcoreanos y seis lanzadores, según indicó.

No está claro qué papel exacto desempeñarían los norcoreanos en las operaciones de misiles rusas.

El despliegue descrito por Cherniak parece coincidir con el lanzamiento, la semana pasada, por parte de Rusia de sus dos primeros misiles norcoreanos contra Ucrania desde agosto del año pasado.

Rob Lee, investigador sénior del Foreign Policy Research Institute, un centro de estudios con sede en Filadelfia, afirmó que los recursos norcoreanos representan una amenaza significativa para Kiev.

“La defensa contra misiles balísticos es una de las mayores vulnerabilidades de Ucrania, por lo que cualquier aumento en la cantidad de misiles balísticos a los que se enfrentan supondrá un desafío mayor”, afirmó.

Una de las mayores preocupaciones para Ucrania este invierno será el estado de sus defensas aéreas, ya que Rusia podría volver a atacar la red eléctrica con fuertes ataques, como en años anteriores, añadió.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Cherniak, quien dijo que se basaban en información de inteligencia que no podía revelarse debido a la delicadeza del asunto.

El Ministerio de Defensa ruso y la embajada de Corea del Norte ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por escrito.

Corea del Norte se ha convertido en un aliado cercano de Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022, y las dos potencias firmaron un pacto de defensa mutua en 2024.

Según funcionarios ucranianos , Corea del Norte ha suministrado millones de proyectiles de artillería al esfuerzo bélico de Rusia y ha enviado 14.000 soldados a la región rusa de Kursk para repeler una incursión terrestre ucraniana en 2024.

La semana pasada, las autoridades ucranianas informaron que un misil norcoreano había arrasado una vivienda en la aldea de Radushne, en el centro de Ucrania, matando al menos a cinco miembros de la misma familia.

Cherniak afirmó que el ataque de la semana pasada fue el primero registrado con misiles balísticos norcoreanos desde agosto de 2025, y que se utilizó un nuevo lote de 40 misiles, confirmando así la información publicada anteriormente por Reuters.

Según fuentes militares ucranianas, los misiles KN-23 y KN-24 de Corea del Norte tienen un mayor alcance y una mayor capacidad de carga útil que su equivalente ruso, el Iskander, pero son mucho menos precisos y se les ha relacionado con ataques que han causado un elevado número de víctimas civiles.

El uso de misiles KN-23/24 se ajusta a un patrón en el que Rusia ha intentado utilizar más misiles balísticos como el Iskander 9M723, que solo pueden ser interceptados por los sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense.

Rusia comenzó a disparar misiles KN-23 y KN-24 contra Ucrania a finales de 2023. Corea del Norte suministró 150 de estos misiles entre finales de 2023 y agosto de 2025, según Cherniak.

Dijo que había alrededor de 9 mil 500 soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk, que limita con Ucrania, pero que actualmente no participaban directamente en operaciones militares contra Ucrania.

Zelensky declaró que el Kremlin deseaba que Corea del Norte enviara otros 30 mil soldados, y que Rusia estaba realizando preparativos para recibirlos en la región de Voronezh.