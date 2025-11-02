DIF Coahuila entrega prótesis externas de mama a mujeres sobrevivientes de cáncer

Coahuila
/ 2 noviembre 2025
    DIF Coahuila entrega prótesis externas de mama a mujeres sobrevivientes de cáncer
    La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó las acciones para atención y prevención del cáncer. FOTO: ESPECIAL

Durante Mes Rosas, además se entregaron medicamentos, pelucas oncológicas y se realizaron brigadas de salud especializadas

Como parte de las actividades del Mes Rosa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila entregó prótesis externas de mama a mujeres que han enfrentado una mastectomía, con el objetivo de contribuir a su bienestar físico y emocional.

En esta ocasión, y en coordinación con la empresa Neapco México S. de R.L. de C.V., se entregaron 10 prótesis externas como parte del acompañamiento que brinda el organismo estatal a mujeres sobrevivientes de cáncer.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de mantener acciones que fortalezcan la atención y prevención del cáncer en la entidad.

“Cerrar el Mes Rosa con la entrega de prótesis externas de mama es una manera de reconocer la fortaleza y esperanza de todas las mujeres que han librado esta batalla. En Coahuila no están solas: cuentan con un gobierno que las acompaña y trabaja para brindarles atención y apoyo”, señaló.

Las entregas forman parte de los programas “ÚNETE, Vamos a Checarte” y “Contigo en la Atención al Cáncer”, enfocados en la detección oportuna y atención integral de esta enfermedad.

Durante octubre, el DIF realizó brigadas médicas en diversos municipios, donde se ofrecieron exploraciones clínicas, mastografías, estudios de colposcopia, detección de VPH, Papanicolaou y tamizaje prostático, además de pláticas de concientización sobre salud preventiva.

El organismo estatal también distribuyó medicamentos oncológicos como Anastrozol, Letrozol, Tamoxifeno y Exemestano, en colaboración con la Lennox Foundation y el Patronato de la Beneficencia Pública, beneficiando a mujeres de distintas regiones del estado.

Con estas acciones, el DIF Coahuila busca mejorar la calidad de vida de mujeres que enfrentan o han superado el cáncer, y fortalecer la cultura de la prevención en el estado.

