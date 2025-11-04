DIF Coahuila llama a empresarios y organismos de la sociedad civil a sumar esfuerzos para el desarrollo social

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila, Liliana Salinas, llamó al empresariado y organismos de la sociedad civil a hacer causa común dentro de los programas sociales del Gobierno del Estado.

Al referirse a varias de estas acciones durante el “Foro Visión Responsable, el Compromiso Social que Fortalece a la Sociedad”, antes de encabezar su inauguración en el Tec de Monterrey, Campus Saltillo, la funcionaria indicó que la administración pública estatal necesita del apoyo de la iniciativa privada.

Entre los programas lanzados en este año, uno a través de Inspira, dirigido al fortalecimiento de la salud mental, y en el cual colaboran las secretarías de Salud y de Educación de la entidad.

También habló de “Ser Más”, que se enfoca básicamente a reforzar todo este entorno socioemocional de nuestras niñas y niño, de modo que cuando estos lleguen “blindados” a su adolescencia.

Salinas Valdés citó el programa “Cultura de paz”, en el cual colabora la iniciativa privada, considerando la mediación como “una alternativa para resolver conflictos”, dentro del marco educativo oficial, donde han colaborado ya 12 centros educativos.

La presidenta del DIF presentó el programa “Vive libre sin drogas”, orientado inclusive a combatir la violencia intrafamiliar, en el entendido de que el consumo de estupefacientes es uno de los factores que detonan dicha inestabilidad.

“Lo que queremos es también entrar al interior de las empresas, y que, en conjunto con los organismos de la sociedad civil podamos adaptar estas estrategias”, dijo.

Al reconocer la labor social del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), A.C., Liliana Salinas indicó que, si bien “no hay presupuesto que alcance” para cubrir todas las expectativas en materia de desarrollo social, Coahuila es un estado económicamente “privilegiado”.

El hecho es que cuenta con un 75 por ciento de formalidad laboral, asimismo, con una cobertura en salud de 80 por ciento, además, es uno de los estados más competitivos del país, y tiene “una seguridad envidiable”.

“Pero se van generando nuevas necesidades, y es ahí cuando necesitamos de la colaboración de la sociedad civil organizada y del sector empresarial”, subrayó.

“¿Cuál es el problema que nos aqueja más a los coahuilenses? ¿o dónde radica la violencia que tenemos en Coahuila?”, cuestionó, a lo que respondió: “Radica en nuestras familias; tristemente está hacia el interior de la familia”.

“Justo aquí donde tenemos que entrar a sanar, a fortalecer y a reconstruir el tejido social, pero como gobierno no podemos hacerlo solos, porque no podemos entrar a todos los hogares”, puntualizó.

“Pero si hacemos mancuerna con los organismos de la sociedad civil y con los sectores empresarial y educativo, podemos llegar más fácil”, afirmó la funcionaria.