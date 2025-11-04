Gobernador de Coahuila reconoce labores de IMCO en La Laguna

Torreón
/ 4 noviembre 2025
    Gobernador de Coahuila reconoce labores de IMCO en La Laguna
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el Consejo Estatal de Competitividad e Innovación de la Región Laguna, acompañado de alcaldes, líderes empresariales y académicos. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Manolo Jiménez reconoció el trabajo de Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, por la elaboración de información estadística para evaluar el desempeño económico de Coahuila

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reforzar el desarrollo económico y la seguridad en la región, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el Consejo Estatal de Competitividad e Innovación de la Región Laguna de Coahuila.

En la reunión estuvieron presentes alcaldes, líderes empresariales, representantes académicos y funcionarios estatales para analizar estrategias de mejora continua.

Un punto destacado fue la bienvenida a Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cuya experiencia en el análisis de indicadores económicos fue clave para la jornada.

El gobernador subrayó que las decisiones basadas en datos son esenciales, tal como se aplica exitosamente en materia de seguridad: “Así somos los coahuilenses, siempre queremos mejorar. Estos indicadores son muy importantes, igual que en seguridad, donde tomamos decisiones basadas en datos y eso nos ha dado buenos resultados”.

Jiménez Salinas resaltó que Coahuila se posiciona como el segundo estado más seguro del país, según la ENSU del INEGI, con Torreón, Piedras Negras y Saltillo entre las 15 ciudades más seguras.

Atribuyó estos logros a la “fórmula mágica”: el trabajo coordinado entre sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos. Muestra de este compromiso es la inversión reciente de 470 millones de pesos en seguridad, que incluyó la entrega de 160 patrullas y miles de uniformes.

En el plano económico, el mandatario hizo un llamado a fortalecer la competitividad de Torreón y Saltillo (ambas en el top ten nacional), enfatizando el valor de las mediciones del IMCO: “Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, por eso son tan valiosas estas mediciones”.

Concluyó su mensaje invitando a la unidad para convertir los desafíos económicos globales en oportunidades locales.

Temas


Competitividad
Economía
Gobierno

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

