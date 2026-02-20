DIF Coahuila prioriza cohesión familiar para combatir la violencia intrafamiliar

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila ha reforzado sus estrategias para fortalecer la cohesión social. El objetivo es generar mejores ambientes dentro del hogar y en las comunidades de todo el estado.

El Lic. Alejandro Rafael Cepeda Valdés, Director General del DIF Coahuila, señaló que la familia es el eje central de la administración actual. Se busca prevenir factores que vulneran la estabilidad de los ciudadanos.

“Queremos formar y fortalecer esta cohesión familiar y social para la propicia pues mejores ambientes tanto dentro de la familia como en la comunidad”, afirmó el funcionario sobre las metas prioritarias de la institución.

A través de los Centros de Atención e Integración Familiar (CAIF), se ofrecen terapias especializadas. Estas incluyen programas de autorrespeto y acompañamiento para fortalecer los núcleos familiares y el bienestar de los niños.

Cepeda Valdés destacó la colaboración con el Poder Judicial para atender procesos legales pendientes. “Dentro de los CAIF se están llevando a cabo las convivencias supervisadas... ahí los fortalecemos”, explicó el director.

Respecto a las causas de desintegración en Saltillo, identificó a la violencia intrafamiliar como el problema principal. “Es lo que nos está quejando y es precisamente lo que estamos trabajando de manera muy puntual”, precisó.

El funcionario indicó que la falta de comunicación y el consumo de sustancias son detonadores comunes. No obstante, subrayó que existe un trasfondo cultural que debe abordarse directamente con la población masculina.

“Estamos trabajando en 'Masculinidad por la Paz', todo este tema de acciones que también nos permite pues ir fortaleciendo el vínculo familiar”, comentó sobre los programas enfocados en erradicar conductas violentas.

Finalmente, atribuyó la persistencia de agresiones a la cultura del machismo y a la dinámica migratoria de la región. El arribo de personas con diversos usos y costumbres influye en la configuración social local.