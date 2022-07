El director general del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, detalló que la Federación liberó 600 mil pesos, luego de varios años en que no se habían recibido recursos para este programa

Este año, el DIF Coahuila dotará a las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) en 20 municipios de Coahuila, con el objetivo de lograr que las familias no tengan que trasladar a los pacientes hasta el Cree o el CRI, luego de que después de tres años la Federación liberó una partida de 600 mil pesos.

El director general del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, detalló que la Federación liberó 600 mil pesos, luego de varios años en que no se habían recibido recursos para este programa, que les permite dar capacitación y adquirir equipo para la atención de personas con discapacidad en los DIF Municipales.

El funcionario señaló que a la fecha 20 de los 38 municipios cuentan con unidades de rehabilitación, por lo que se aplicarán estos recursos en los municipios donde ya existen las unidades, y con ello atender a los pacientes que presenten alguna enfermedad que requiera la rehabilitación, que presenten alguna fractura o una lesión entre otras.

TAL VEZ TE INTERESE: Escuelas Normales de Coahuila publican resultados de admisión 2022-2023

“Se trata de unidades en las que nos apoyan los municipios pues nosotros ayudamos con capacitación a través de un Cree y aparte de la capacitación les mandamos dinero para que atiendan y es en municipios pequeños”, indicó.

Manifestó que en los municipios donde no se atienden se buscará implementar con estos recursos para que no tengan la necesidad de trasladar a los pacientes a recibir rehabilitación hasta el Cree en Saltillo, o hasta el CRI en Torreón, Parras y a Piedras Negras o donde hay hospitales de salud, siempre y cuando no se requiera una atención especializada.

Sin embargo, dijo que se prevé que para el próximo año pudieran empezar a construirse en los municipios donde faltan las unidades pues se enviará el proyecto a través del DIF estatal.