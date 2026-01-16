$!Diputados de Morena cuestionan fallas en la Fiscalía tras detención y liberación de Armando Castilla

La detención y posterior liberación de Armando Castilla, director de VANGUARDIA, ocurrida el 9 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por un caso que fue desestimado por falta de sustento, generó cuestionamientos entre los diputados locales de Morena, quienes señalaron fallas en los controles de las autoridades y advirtieron sobre los riesgos de un uso indebido del sistema de justicia. La diputada Magaly Hernández consideró que el caso resulta preocupante por el despliegue desproporcionado de elementos por un hecho no sustentado. Señaló que la autoridad tenía la obligación de verificar la verosimilitud de los hechos antes de solicitar una orden de aprehensión y advirtió que validar acusaciones sin elementos objetivos vulnera la presunción de inocencia. TE PUEDE INTERESAR: Detención ilegal de Armando Castilla exhibe ‘sistema jurídico corrupto’, considera Antonio Serrano En ese sentido, afirmó que “la confianza no puede ser ciega: debe ser crítica y exigente”, al sostener que cualquier ciudadano puede quedar expuesto a una denuncia fabricada si no existen filtros efectivos.

“Este caso demuestra que no se necesita cometer un delito para ser tratado como delincuente, basta con que alguien presente una denuncia armada y que una autoridad no haga su trabajo”, mencionó la legisladora. Por su parte, el diputado Alberto Hurtado señaló que el caso exhibe prácticas irregulares que durante años marcaron al sistema de justicia y que no se corrigen de manera inmediata.

Al igual que la legisladora, coincidió en que la actuación de la Fiscalía de Nuevo León fue irregular al demostrarse que Armando Castilla no se encontraba en el país el día de los hechos y subrayó que muchas personas, sin visibilidad pública ni recursos legales, enfrentan mayores riesgos ante acusaciones infundadas.