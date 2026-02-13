DIF Ramos Arizpe impulsa capacitación para el autoempleo y el desarrollo familiar
El objetivo fue convivir con personas que buscan superarse y mejorar sus oportunidades
Con el objetivo de convivir con personas interesadas en superarse y generar mejores oportunidades para sus familias, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, realizó un recorrido por los Cursos y Talleres Productivos que se imparten en las instalaciones del organismo.
Durante la visita, acompañada por personal del sistema, dialogó con mujeres y hombres que actualmente se capacitan en oficios como barbería, corte y peinado, aplicación de uñas, repostería, globoflexia, computación básica y diseño digital, entre otras áreas enfocadas en el autoempleo y el fortalecimiento de habilidades productivas.
Escalante Contreras destacó la gran aceptación que han tenido estos talleres entre la población, lo que refleja el interés de la comunidad por adquirir nuevos conocimientos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
Asimismo, recordó que durante el año pasado, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), se obtuvieron resultados positivos al concluir decenas de cursos y entregar constancias a más de 300 participantes, consolidando este programa como una de las acciones sociales de mayor impacto en el municipio.
“Aquí no solo se aprende un oficio; aquí se aprende a creer en uno mismo. Cada persona que está en estos talleres demuestra que quiere trascender, que quiere prepararse y salir adelante. Eso es lo que verdaderamente transforma a una comunidad”, expresó.
La presidenta honoraria subrayó que este programa forma parte de una visión integral orientada a fortalecer a las familias mediante la capacitación, acercando herramientas prácticas que permitan abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal y económico.
Finalmente, reiteró que el DIF Ramos Arizpe continuará impulsando acciones que fomenten la preparación, el esfuerzo y la superación, en coordinación con instancias estatales y municipales, con el propósito de seguir construyendo comunidades más fuertes y con mayores oportunidades.