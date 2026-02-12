Ramos Arizpe impulsa recuperación de espacios públicos con nuevas plazas en Fidel Velázquez y Urbivilla del Real

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 12 febrero 2026
    Ramos Arizpe impulsa recuperación de espacios públicos con nuevas plazas en Fidel Velázquez y Urbivilla del Real
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los avances en la construcción de la nueva plaza pública en la colonia Urbivilla del Real, proyecto que incluye trotapista, cancha multifuncional y alumbrado moderno. FOTO: CORTESÍA

El Municipio invierte más de 4.2 millones de pesos en una nueva plaza y avanza en la rehabilitación integral de otro espacio, priorizando convivencia y seguridad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en la consolidación de infraestructura urbana con la rehabilitación y construcción de plazas públicas en las colonias Fidel Velázquez y Urbivilla del Real, proyectos que se encuentran en su etapa final y próximos a ser entregados a la comunidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que la recuperación de espacios públicos forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el tejido social, promover la convivencia familiar y generar entornos más seguros para la recreación.

$!La rehabilitación integral de la plaza en la colonia Fidel Velázquez registra un progreso significativo, con juegos infantiles, pasto sintético y mobiliario urbano prácticamente listos para su uso.
La rehabilitación integral de la plaza en la colonia Fidel Velázquez registra un progreso significativo, con juegos infantiles, pasto sintético y mobiliario urbano prácticamente listos para su uso. CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA, Guadiana y la elección de 2017 vigilada por AMLO, los temas de Coahuila en el libro de Julio Scherer ‘Ni venganza ni perdón’

NUEVA PLAZA EN LA URBIVILLA

En la colonia Urbivilla del Real se construye una plaza pública de nueva creación, con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos. El complejo incluirá trotapista, cancha multifuncional, palapas, juegos infantiles, áreas verdes, mobiliario urbano y un sistema de alumbrado público moderno.

El proyecto busca dotar al sector de un punto de encuentro comunitario que incentive la activación física y la integración vecinal, beneficiando directamente a las familias de la zona.

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA FIDEL VELÁZQUEZ

De manera paralela, en la colonia Fidel Velázquez se ejecuta la rehabilitación integral de la plaza existente, la cual presenta ya áreas prácticamente listas para su uso.

El espacio cuenta con juegos infantiles renovados, pasto sintético, banquetas de concreto, mesas, bancas, gradas, jardinería y alumbrado público en operación, además de trabajos finales de limpieza y adecuación de áreas verdes.

$!Las nuevas y rehabilitadas plazas públicas buscan consolidarse como puntos de encuentro para la activación física y la integración social de las familias ramosarizpenses.
Las nuevas y rehabilitadas plazas públicas buscan consolidarse como puntos de encuentro para la activación física y la integración social de las familias ramosarizpenses. CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Distribuyen 750 tarjetas del Banco del Bienestar en Piedras Negras

El Edil subrayó que la inversión en plazas públicas se traduce en mayor tranquilidad y cohesión comunitaria. “Son lugares que devuelven vida a las colonias y ofrecen entornos seguros para que niñas, niños, jóvenes y adultos convivan y se activen físicamente”, expresó.

Con la próxima entrega de ambos espacios, el municipio suma infraestructura urbana funcional y refuerza una política pública enfocada en prevención social, convivencia y desarrollo comunitario sostenible.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones
obras públicas
Plazas Públicas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados.

Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas.

Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos.

Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
El secretario de Energía de EU, Chris Wright, llegó a Venezuela para impulsar una reforma más audaz de la industria energética, dejando claro que Estados Unidos podría usar su posición como gigante económico para lograr estos objetivos.

EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión
Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora en la ciencia de la felicidad durante décadas y durante el mismo tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría