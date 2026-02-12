Ramos Arizpe impulsa recuperación de espacios públicos con nuevas plazas en Fidel Velázquez y Urbivilla del Real
El Municipio invierte más de 4.2 millones de pesos en una nueva plaza y avanza en la rehabilitación integral de otro espacio, priorizando convivencia y seguridad
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en la consolidación de infraestructura urbana con la rehabilitación y construcción de plazas públicas en las colonias Fidel Velázquez y Urbivilla del Real, proyectos que se encuentran en su etapa final y próximos a ser entregados a la comunidad.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que la recuperación de espacios públicos forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el tejido social, promover la convivencia familiar y generar entornos más seguros para la recreación.
NUEVA PLAZA EN LA URBIVILLA
En la colonia Urbivilla del Real se construye una plaza pública de nueva creación, con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos. El complejo incluirá trotapista, cancha multifuncional, palapas, juegos infantiles, áreas verdes, mobiliario urbano y un sistema de alumbrado público moderno.
El proyecto busca dotar al sector de un punto de encuentro comunitario que incentive la activación física y la integración vecinal, beneficiando directamente a las familias de la zona.
REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA FIDEL VELÁZQUEZ
De manera paralela, en la colonia Fidel Velázquez se ejecuta la rehabilitación integral de la plaza existente, la cual presenta ya áreas prácticamente listas para su uso.
El espacio cuenta con juegos infantiles renovados, pasto sintético, banquetas de concreto, mesas, bancas, gradas, jardinería y alumbrado público en operación, además de trabajos finales de limpieza y adecuación de áreas verdes.
El Edil subrayó que la inversión en plazas públicas se traduce en mayor tranquilidad y cohesión comunitaria. “Son lugares que devuelven vida a las colonias y ofrecen entornos seguros para que niñas, niños, jóvenes y adultos convivan y se activen físicamente”, expresó.
Con la próxima entrega de ambos espacios, el municipio suma infraestructura urbana funcional y refuerza una política pública enfocada en prevención social, convivencia y desarrollo comunitario sostenible.