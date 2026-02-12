Ramos Arizpe impulsa recuperación de espacios públicos con nuevas plazas en Fidel Velázquez y Urbivilla del Real

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en la consolidación de infraestructura urbana con la rehabilitación y construcción de plazas públicas en las colonias Fidel Velázquez y Urbivilla del Real, proyectos que se encuentran en su etapa final y próximos a ser entregados a la comunidad. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que la recuperación de espacios públicos forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el tejido social, promover la convivencia familiar y generar entornos más seguros para la recreación.

NUEVA PLAZA EN LA URBIVILLA En la colonia Urbivilla del Real se construye una plaza pública de nueva creación, con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos. El complejo incluirá trotapista, cancha multifuncional, palapas, juegos infantiles, áreas verdes, mobiliario urbano y un sistema de alumbrado público moderno. El proyecto busca dotar al sector de un punto de encuentro comunitario que incentive la activación física y la integración vecinal, beneficiando directamente a las familias de la zona. REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA FIDEL VELÁZQUEZ De manera paralela, en la colonia Fidel Velázquez se ejecuta la rehabilitación integral de la plaza existente, la cual presenta ya áreas prácticamente listas para su uso. El espacio cuenta con juegos infantiles renovados, pasto sintético, banquetas de concreto, mesas, bancas, gradas, jardinería y alumbrado público en operación, además de trabajos finales de limpieza y adecuación de áreas verdes.