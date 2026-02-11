DIF Ramos Arizpe refuerza atención a mascotas y promueve con tercera jornada de salud

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal, continúa impulsando acciones en favor del bienestar animal y la salud pública mediante brigadas gratuitas de atención veterinaria dirigidas a perros y gatos, promoviendo la tenencia responsable entre la ciudadanía.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, informó que en esta jornada —la tercera que se realiza en lo que va del año— se ofrecieron servicios de esterilización, desparasitación externa y aplicación de vacuna antirrábica, beneficiando a familias de diversos sectores del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Municipio realiza jornada integral de limpieza en Plaza Pistaches de Ramos Arizpe

“Cuidar a nuestras mascotas también es cuidar a nuestra comunidad. Estas jornadas no sólo mejoran la calidad de vida de los animales, sino que previenen problemas de salud pública y fortalecen una cultura de responsabilidad y respeto”, destacó Escalante Contreras.

La presidenta honoraria señaló que estas acciones forman parte de un programa permanente que busca reducir la sobrepoblación de animales en situación de calle, prevenir enfermedades y brindar a las familias servicios veterinarios gratuitos y accesibles.

Durante la jornada de este miércoles, se realizaron 30 esterilizaciones, 67 aplicaciones de vacuna antirrábica y 51 servicios de desparasitación, cifras que reflejan la respuesta positiva de la ciudadanía y el alcance de esta estrategia de salud animal.