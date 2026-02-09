Entregan apoyos escolares a más de mil alumnos del CETIS 60 en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe llevó a cabo la entrega número 39 de apoyos escolares a través del programa En tu Escuela Tú Eliges, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, como parte de la estrategia para fortalecer la educación en el municipio.

En esta ocasión, la inversión ascendió a 100 mil pesos y benefició directamente a mil 350 alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) número 60.

La entrega se realizó al interior del plantel, donde el alcalde destacó que su administración mantiene un compromiso permanente con el sector educativo, al considerar que la inversión en las escuelas se traduce en mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Subrayó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez.

“Hemos platicado con nuestro amigo el Gobernador, que invertir en las escuelas es invertir en el futuro de Ramos Arizpe; cuando fortalecemos la educación, fortalecemos a toda la comunidad”, expresó Gutiérrez Merino durante su mensaje ante estudiantes, docentes y padres de familia.