Entregan apoyos escolares a más de mil alumnos del CETIS 60 en Ramos Arizpe
La entrega se llevó a cabo a través del programa municipal En tu Escuela Tú Eliges
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe llevó a cabo la entrega número 39 de apoyos escolares a través del programa En tu Escuela Tú Eliges, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, como parte de la estrategia para fortalecer la educación en el municipio.
En esta ocasión, la inversión ascendió a 100 mil pesos y benefició directamente a mil 350 alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) número 60.
La entrega se realizó al interior del plantel, donde el alcalde destacó que su administración mantiene un compromiso permanente con el sector educativo, al considerar que la inversión en las escuelas se traduce en mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Subrayó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez.
“Hemos platicado con nuestro amigo el Gobernador, que invertir en las escuelas es invertir en el futuro de Ramos Arizpe; cuando fortalecemos la educación, fortalecemos a toda la comunidad”, expresó Gutiérrez Merino durante su mensaje ante estudiantes, docentes y padres de familia.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social Municipal, José Humberto García Zertuche, explicó que esta entrega forma parte del esquema participativo del programa En tu Escuela Tú Eliges, mediante el cual son las propias comunidades escolares las que identifican y priorizan sus necesidades más apremiantes. Señaló que este modelo permite que los recursos se apliquen de manera directa y eficiente, de acuerdo con las condiciones específicas de cada plantel.
Como parte de los apoyos otorgados al CETIS 60, se entregó una balanza de precisión, un autoclave manual modelo CVQ-2800 y siete llaves combinadas tipo CAPFCE, equipo que contribuirá al fortalecimiento de las actividades académicas y técnicas de los estudiantes, especialmente en las áreas prácticas y de laboratorio.
Durante el acto también se realizó la entrega de reconocimientos a estudiantes destacados en distintas disciplinas académicas, entre ellas humanidades, inglés, ciencias sociales y pensamiento matemático, con el objetivo de incentivar el esfuerzo y el desempeño escolar.
La ceremonia contó con la presencia de directivos del plantel, personal docente y padres de familia, quienes coincidieron en la importancia de este tipo de apoyos para mejorar las condiciones educativas y motivar a los jóvenes a continuar con su formación académica.