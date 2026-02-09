Entregan apoyos escolares a más de mil alumnos del CETIS 60 en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 9 febrero 2026
    Entregan apoyos escolares a más de mil alumnos del CETIS 60 en Ramos Arizpe
    Los apoyos beneficiaron a mil 350 alumnos del CETIS 60. FOTO: CORTESÍA

La entrega se llevó a cabo a través del programa municipal En tu Escuela Tú Eliges

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe llevó a cabo la entrega número 39 de apoyos escolares a través del programa En tu Escuela Tú Eliges, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, como parte de la estrategia para fortalecer la educación en el municipio.

En esta ocasión, la inversión ascendió a 100 mil pesos y benefició directamente a mil 350 alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) número 60.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe alcanza calificación perfecta en transparencia; Intrac le otorga 100 en evaluación trimestral

La entrega se realizó al interior del plantel, donde el alcalde destacó que su administración mantiene un compromiso permanente con el sector educativo, al considerar que la inversión en las escuelas se traduce en mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Subrayó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez.

“Hemos platicado con nuestro amigo el Gobernador, que invertir en las escuelas es invertir en el futuro de Ramos Arizpe; cuando fortalecemos la educación, fortalecemos a toda la comunidad”, expresó Gutiérrez Merino durante su mensaje ante estudiantes, docentes y padres de familia.

$!El alcalde destacó el compromiso permanente de su administración con la educación.
El alcalde destacó el compromiso permanente de su administración con la educación. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social Municipal, José Humberto García Zertuche, explicó que esta entrega forma parte del esquema participativo del programa En tu Escuela Tú Eliges, mediante el cual son las propias comunidades escolares las que identifican y priorizan sus necesidades más apremiantes. Señaló que este modelo permite que los recursos se apliquen de manera directa y eficiente, de acuerdo con las condiciones específicas de cada plantel.

Como parte de los apoyos otorgados al CETIS 60, se entregó una balanza de precisión, un autoclave manual modelo CVQ-2800 y siete llaves combinadas tipo CAPFCE, equipo que contribuirá al fortalecimiento de las actividades académicas y técnicas de los estudiantes, especialmente en las áreas prácticas y de laboratorio.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mercadito de a peso’ fortalece economía familiar en Ramos Arizpe; vecinos destacan ahorro y calidad

Durante el acto también se realizó la entrega de reconocimientos a estudiantes destacados en distintas disciplinas académicas, entre ellas humanidades, inglés, ciencias sociales y pensamiento matemático, con el objetivo de incentivar el esfuerzo y el desempeño escolar.

La ceremonia contó con la presencia de directivos del plantel, personal docente y padres de familia, quienes coincidieron en la importancia de este tipo de apoyos para mejorar las condiciones educativas y motivar a los jóvenes a continuar con su formación académica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Educación

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba “abusando” de esta posición al “negar el acceso a WhatsApp a otras empresas”.

UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos