Municipio realiza jornada integral de limpieza en Plaza Pistaches de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de las brigadas de la Secretaría de Servicios Primarios, llevó a cabo una jornada integral de limpieza y mantenimiento en la Plaza Pistaches, ubicada en la colonia Manantiales, como parte de las acciones permanentes para conservar espacios públicos dignos, funcionales y seguros para la ciudadanía.

Durante la intervención, el personal municipal realizó barrido manual y mecánico de andadores, retiro de hojarasca acumulada, limpieza profunda de áreas de descanso, así como la recolección y correcta disposición de residuos, con el objetivo de devolver al espacio condiciones óptimas para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte de una política de cercanía con las colonias y de atención directa a las necesidades de la población.