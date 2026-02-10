Municipio realiza jornada integral de limpieza en Plaza Pistaches de Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las acciones fueron ejecutadas por brigadas de la Secretaría de Servicios Primarios
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de las brigadas de la Secretaría de Servicios Primarios, llevó a cabo una jornada integral de limpieza y mantenimiento en la Plaza Pistaches, ubicada en la colonia Manantiales, como parte de las acciones permanentes para conservar espacios públicos dignos, funcionales y seguros para la ciudadanía.
Durante la intervención, el personal municipal realizó barrido manual y mecánico de andadores, retiro de hojarasca acumulada, limpieza profunda de áreas de descanso, así como la recolección y correcta disposición de residuos, con el objetivo de devolver al espacio condiciones óptimas para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.
TE PUEDE INTERESAR: Continúan campañas de esterilización y vacunación para mascotas en Ramos Arizpe
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte de una política de cercanía con las colonias y de atención directa a las necesidades de la población.
“Cada plaza limpia es un punto de encuentro recuperado para las familias. Nuestro compromiso es mantener estos espacios en buen estado, porque influyen directamente en la convivencia, la seguridad y la imagen de nuestra ciudad”, afirmó el edil.
Por su parte, el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, informó que estas labores se han extendido a diversos sectores del municipio en los últimos días, atendiendo puntos estratégicos de alta afluencia.
TE PUEDE INTERESAR: Entregan apoyos escolares a más de mil alumnos del CETIS 60 en Ramos Arizpe
Detalló que, además de Plaza Pistaches, se realizaron retiros de escombro en el fraccionamiento Arborea y en Santa Luz Analco, limpieza de plaza en la colonia San Antonio, trabajos de deshierbe en Blanca Esthela, así como una operativa integral de limpieza, retiro de escombro y deshierbe en los alrededores del CETIS 60.
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró que las brigadas de Servicios Primarios continuarán trabajando de manera permanente para mantener un municipio limpio, ordenado y con entornos más seguros y agradables para todas y todos.