Municipio realiza jornada integral de limpieza en Plaza Pistaches de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    El objetivo es conservar espacios públicos dignos, funcionales y seguros para la ciudadanía. FOTO: CORTESÍA

Las acciones fueron ejecutadas por brigadas de la Secretaría de Servicios Primarios

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de las brigadas de la Secretaría de Servicios Primarios, llevó a cabo una jornada integral de limpieza y mantenimiento en la Plaza Pistaches, ubicada en la colonia Manantiales, como parte de las acciones permanentes para conservar espacios públicos dignos, funcionales y seguros para la ciudadanía.

Durante la intervención, el personal municipal realizó barrido manual y mecánico de andadores, retiro de hojarasca acumulada, limpieza profunda de áreas de descanso, así como la recolección y correcta disposición de residuos, con el objetivo de devolver al espacio condiciones óptimas para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte de una política de cercanía con las colonias y de atención directa a las necesidades de la población.

Se efectuaron labores de barrido manual y mecánico, retiro de hojarasca y limpieza profunda de áreas comunes. FOTO: CORTESÍA

“Cada plaza limpia es un punto de encuentro recuperado para las familias. Nuestro compromiso es mantener estos espacios en buen estado, porque influyen directamente en la convivencia, la seguridad y la imagen de nuestra ciudad”, afirmó el edil.

Por su parte, el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, informó que estas labores se han extendido a diversos sectores del municipio en los últimos días, atendiendo puntos estratégicos de alta afluencia.

Detalló que, además de Plaza Pistaches, se realizaron retiros de escombro en el fraccionamiento Arborea y en Santa Luz Analco, limpieza de plaza en la colonia San Antonio, trabajos de deshierbe en Blanca Esthela, así como una operativa integral de limpieza, retiro de escombro y deshierbe en los alrededores del CETIS 60.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró que las brigadas de Servicios Primarios continuarán trabajando de manera permanente para mantener un municipio limpio, ordenado y con entornos más seguros y agradables para todas y todos.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

