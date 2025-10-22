DIF Torreón impulsa la detección temprana del cáncer de mama con actividades del Mes Rosa

Durante el encuentro, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de la autoexploración y la detección temprana del cáncer de mama.

TORREÓN, COAH.- En el marco del Mes Rosa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón llevó a cabo una jornada de actividades en el Centro DIF Revolución, donde mujeres participaron en talleres de maquillaje oncológico y de catrinas, además de sumarse al Trenzatón , una iniciativa para donar cabello destinado a la elaboración de pelucas oncológicas.

“El mes de octubre es un recordatorio para todas las mujeres de cuidar su salud. La autoexploración puede marcar la diferencia entre un diagnóstico a tiempo y uno tardío”, expresó.

En el evento también se entregó un certificado de microblading a una sobreviviente de cáncer de mama, como reconocimiento a su fortaleza y testimonio de vida.

Las actividades continuarán en los próximos días con brigadas del Trenzatón en empresas locales, pláticas de sensibilización sobre autoexploración y sesiones de meditación con cuencos tibetanos, reforzando el compromiso del DIF Torreón y del alcalde Román Alberto Cepeda con la salud y bienestar de las mujeres torreonenses.