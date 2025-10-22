DIF Torreón impulsa la detección temprana del cáncer de mama con actividades del Mes Rosa

/ 22 octubre 2025
    DIF Torreón impulsa la detección temprana del cáncer de mama con actividades del Mes Rosa
    Mujeres torreonenses participaron en el Trenzatón organizado por el DIF Revolución. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Talleres, donación de cabello y pláticas sobre autoexploración forman parte de la jornada DIF Rosa

TORREÓN, COAH.- En el marco del Mes Rosa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón llevó a cabo una jornada de actividades en el Centro DIF Revolución, donde mujeres participaron en talleres de maquillaje oncológico y de catrinas, además de sumarse al Trenzatón, una iniciativa para donar cabello destinado a la elaboración de pelucas oncológicas.

Durante el encuentro, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de la autoexploración y la detección temprana del cáncer de mama.

$!Asistentes participaron en talleres de maquillaje oncológico y de catrinas.
Asistentes participaron en talleres de maquillaje oncológico y de catrinas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“El mes de octubre es un recordatorio para todas las mujeres de cuidar su salud. La autoexploración puede marcar la diferencia entre un diagnóstico a tiempo y uno tardío”, expresó.

En el evento también se entregó un certificado de microblading a una sobreviviente de cáncer de mama, como reconocimiento a su fortaleza y testimonio de vida.

Las actividades continuarán en los próximos días con brigadas del Trenzatón en empresas locales, pláticas de sensibilización sobre autoexploración y sesiones de meditación con cuencos tibetanos, reforzando el compromiso del DIF Torreón y del alcalde Román Alberto Cepeda con la salud y bienestar de las mujeres torreonenses.

Moisés Rodríguez

