‘La Ola’ retira 70 toneladas de basura del canal Victoria en Torreón

TORREÓN, COAH.- Para evitar acumulación de basura y posibles inundaciones durante la temporada de lluvias, la Dirección de Servicios Públicos de Torreón realizó un operativo de limpieza en el canal de la colonia Victoria, a través del personal de “La Ola”.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que las labores comenzaron el lunes y concluirán este miércoles, con acciones de deshierbe, poda y retiro de basura y escombros tanto del interior del canal como de sus laterales.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Ramos Arizpe refuerza rejillas en punto vial estratégico

En total, participaron cinco cuadrillas de “La Ola”, que retiraron cerca de 70 toneladas de desechos, producto de residuos sólidos urbanos, maleza y materiales arrastrados por el viento.

Villarreal Cuéllar subrayó que este tipo de limpieza es fundamental todo el año, pues la basura acumulada es una de las principales causas de obstrucción del drenaje pluvial, lo que puede provocar anegamientos y daños en calles, viviendas y vehículos.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura en calles, alcantarillas ni canales, recordando que mantener la ciudad limpia es una responsabilidad compartida que contribuye a proteger el patrimonio de las familias y mejorar la calidad del entorno.

Estas acciones —dijo— forman parte del compromiso del alcalde Román Alberto Cepeda González para mantener los canales en condiciones óptimas y asegurar el flujo adecuado del agua de lluvia, especialmente en las zonas del poniente, donde suelen concentrarse mayores riesgos de inundación.